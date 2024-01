Il dolore dei figli di Concetta Russo: “Mamma, per sempre nel mio cuore come mia prima donna” Nella notte di Capodanno ad Afragola una famiglia distrutta. La donna morta per un proiettile partito dalla pistola del nipote viveva ormai da tempo con la famiglia nel Milanese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

Concetta Russo, 55 anni, ha trovato la morte fra l'anno vecchio e il nuovo in una casa di Afragola, in provincia di Napoli, lì dove era nata e dove cercava di tornare ogni volta che era possibile. Già, perché la donna e la sua famiglia – marito e figli ventenni – vivevano al Nord, a Patigliate, comune poco distante dalla più popolosa Peschiera Borromeo, quadrante a Sud Est di Milano.

Per l'omicidio della madre di famiglia è già accusa un nipote, Gaetano Santaniello, che avrebbe esploso il colpo mortale con una pistola detenuta chissà perché, uscita da chissà dove e tirata fuori nella notte di Capodanno, in quel periodo in cui molta gente purtroppo perde la testa e pensa di poter tutto. Il nipote della donna ha riferito ai carabinieri che, mentre faceva vedere la pistola ai parenti a cena con lui, sarebbe partito il colpo in maniera accidentale. «Pensavo fosse scarica», le sue parole.

Sconcerto e lacrime. Soprattutto dai figli che immaginavano tutt'altro inizio d'anno nuovo e si sono trovati nei primi giorni del 2024 a dover seppellire la mamma. «Mi mancherai. Sei e sarai la cosa più importante per me, ti amo mamma. Resterai per sempre nel mio cuore come mia prima donna» il messaggio di uno dei due, su Instagram. E sotto la fotografia scrive: «Metto la canzone che a te piaceva e io non ti facevo mai mettere. Ciao mamma, ti amo».