Il nipote di Concetta uccisa a Capodanno confessa: “Credevo che la pistola fosse scarica” Il nipote della 55enne, Gaetano Santaniello, fermato dai carabinieri, ha ammesso di aver sparato accidentalmente alla zia durante la festa di Capodanno in casa ad Afragola. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Concetta Russo e il nipote Gaetano Santaniello

Ha confessato l'omicidio della zia Concetta Russo il nipote Gaetano Santaniello. La donna 55enne è deceduta la mattina di Capodanno 2024 al Cardarelli, dopo essere rimasta colpita da un proiettile partito accidentalmente da una pistola durante la festa in famiglia ad Afragola la notte di San Silvestro. Ai carabinieri che lo hanno fermato e interrogato, il nipote 46enne ha ammesso di aver sparato con l'arma, ma anche di essere sicuro che la pistola fosse scarica.

"Non pensavo che la pistola fosse carica"

L'uomo era stato fermato dai carabinieri di Casoria questa mattina, al termine di lunghe e serrate indagini. Il colpo di pistola sarebbe stato esploso per errore, secondo i primi accertamenti delle forze dell'ordine, mentre la famiglia stava festeggiando il Capodanno. È quanto riferito dal comandante del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Castello di Cisterna, Andrea Coratza, che questa mattina ha fatto un punto sulle indagini. Santaniello, secondo quanto ricostruito, avrebbe acquistato la pistola prima di Capodanno per festeggiare l'arrivo del nuovo anno, ma non avrebbe ancora rivelato dove. L'arma, una pistola Beretta modello 84F, sarebbe risultata oggetto di furto. È stata rinvenuta successivamente e in tarda serata dai militari nei pressi del cimitero di Afragola, occultata tra le sterpaglie.

Il nipote ora in carcere

Santaniello ora si trova in carcere con l'accusa di omicidio colposo, detenzione e porto di arma da fuoco e ricettazione. Avrebbe raccontato ai carabinieri di avere estratto il caricatore e anche snocciolato i proiettili, prima di mostrarla ai parenti. Tuttavia, mentre maneggiava l'arma sarebbe partito un colpo, probabilmente quello rimasto in canna di cui non si sarebbe accorto. La pallottola, purtroppo, ha ferito mortalmente al capo la zia acquisita, moglie del fratello di suo padre.

Inizialmente la famiglia, molto scossa per quanto accaduto, non avrebbe risposto alle domande dei carabinieri che stavano indagando sulla vicenda. Quando hanno chiamato il 118 avrebbero richiesto l'intervento dell'ambulanza per una donna ferita alla testa, senza specificare la dinamica dell'accaduto. Sarebbe stato il marito della vittima a parlare per primo ai carabinieri.

La pistola sarebbe poi stata occultata nella notte nel cimitero di Afragola. Mentre Santaniello si stava recando dalla zia ricoverata in gravi condizioni al Cardarelli. L'arma sarebbe stata lanciata da un'auto all'interno del camposanto, tra le frasche che si trovano in prossimità di uno degli svincoli stradali che portano verso Napoli. Il 46enne fermato vivrebbe in affitto nella casa di Afragola dove si è consumata la tragedia e dove aveva invitato i familiari per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. L'udienza di convalida del fermo notificato a Santaniello si terrà nei prossimi giorni davanti al gip del tribunale di Napoli Nord.