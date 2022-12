Il Comune ripulisce i graffiti sulle colonne e sulla facciata di Palazzo Reale a Napoli L’area antistante l’ingresso è stata transennata e tecnici specializzati sono al lavoro per ripulite graffiti e scritte comparsi nei giorni scorsi sulla reggia nel cuore di Napoli.

A cura di Valerio Papadia

Da qualche ora, ormai, davanti all'ingresso di Palazzo Reale sono comparse le transenne: tecnici specializzati sono al lavoro per ripulire le colonne e la facciata della reggia che sorge in piazza del Plebiscito, nel cuore di Napoli, dalle scritte e dai graffiti che sono comparsi un paio di giorni fa, dopo che per le strade del centro del capoluogo campano è passato il corteo di protesta contro il decreto anti-rave. Proprio di recente la facciata di Palazzo Reale era stata restaurata e così il Comune si è mosso prontamente affinché scritte ingiuriose e graffiti venissero rimossi.

"Tovo tutto ciò inaccettabile. Un conto è manifestare contro un decreto governativo, ben altra cosa è offendere la città e i suoi tesori oltraggiandoli con questi comportamenti scellerati che nulla hanno a che vedere con i motivi della manifestazione. Mi auguro che gli autori di questo scempio siano identificati e denunciati e che gli organizzatori della street parade prendano le distanze dai vandali. Sarebbe ad ogni modo un bel segnale per la città se gli stessi organizzatori promuovessero una iniziativa per ripulire le scritte" aveva detto Francesco Emilio Borrelli, deputato dell'alleanza Verdi-Sinistra, qualche giorno fa, quando aveva denunciato la comparsa delle scritte vandaliche a Palazzo Reale.