Il cane resta intrappolato nel pozzo nell’Avellinese, salvato dai Vigili del Fuoco

Il cane salvato dai Vigili del Fuoco ad Avellino

Per tirarlo fuori da lì, i Vigili del Fuoco hanno dovuto usare tecniche e strumentazioni del Nucleo SAF: lo hanno imbracato e issato fino al bordo del pozzo. Intervento che si è concluso nel migliore dei modi: il cane è stato tratto in salvo ed è in buone condizioni di salute. È successo nel territorio di Serino, in provincia di Avellino, protagonista della disavventura (con lieto fine) un pointer, finito in un pozzo in un terreno adibito a castagneto.

A lanciare l'allarme, nella mattinata di oggi, 6 dicembre, il proprietario del cane: l'animale era rimasto bloccato in località Ferrari, sui monti del Serinese. Impossibile farlo uscire: non era rimasto ferito, ma il pozzo era profondo diversi metri e le pareti lisce non consentivano nessun appiglio, scendere per l'uomo avrebbe significato non potere più uscire. Così è partita la chiamata ai Vigili del Fuoco.

Esaminata la situazione, i pompieri si sono resi conto che l'unico modo era usare le tecniche specialistiche del nucleo Speleo Alpino Fluviale, impiegate per interventi in ambienti complessi e non facilmente accessibili. L'area è stata messa in sicurezza e uno dei pompieri si è calato nel pozzo e ha assicurato il cane con corde e imbracature; una volta riportato in superficie, il pointer affidato al legittimo proprietario.