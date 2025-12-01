I villaggi di Natale 2025 più belli di Napoli: date, programma e attività

Immagine di repertorio

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Invernali 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Tanti appuntamenti a Napoli e provincia per i tradizionali Villaggi di Babbo Natale, che accompagneranno grandi e piccini verso il 25 dicembre. Oltre ai tradizionali mercatini che si svolgeranno un po' ovunque, ci saranno anche i tradizionali appuntamenti con Babbo Natale, renne e giochi per i più piccini, sia in città sia in provincia. Tra questi, il villaggio di Piazza del Plebiscito a Napoli e quello di Fuorigrotta, all'interno di Edenlandia, solo per citare i più noti e forse anche i più attesi.

Il Villaggio di Piazza del Plebiscito

In Piazza del Plebiscito, ormai autentico Forum Novum di Napoli, ci sarà un grande villaggio di Babbo Natale che aprirà i battenti lunedì 8 dicembre, in occasione della festività dell'Immacolata ed anche per dare tempo di smontare l'enorme palco installato per la finale di X Factor, prevista per il 4 dicembre, sempre nella medesima piazza. L'accesso sarà gratuito: il villaggio resterà installato fino al 21 dicembre. Poco distante, in piazza del Municipio, ci saranno anche le classiche installazioni natalizie, compreso un presepe gigante.

Christmasland all'Edenlandia

All'Edenlandia arriva invece Christmasland, il grande evento di Natale: dalle ore 10 a mezzanotte nei giorni 6 – 7– 8 – 13 – 14 – 20 e 21 dicembre. Inoltre aperture extra dal 22 al 26 dicembre: dalle 10 alle 22 del 22 e 23 dicembre, dalle 10 alle 18 nella Vigilia, mentre a Natale il parco sarà aperto dalle 18 a mezzanotte e il 26 dalle 10 a mezzanotte. Piste per il pattinaggio sul ghiaccio, mercatini, figuranti, show per grandi e piccini: sarà insomma un grande evento dove trascorrere ore di svago all'aria aperta e non solo.

Gli eventi fuori Napoli

In provincia di Napoli, già dal 15 novembre sono iniziati gli eventi nel Castello di Lettere, tra mercatini, espositori, ed eventi vari che coinvolgono i più piccoli. Diversi anche gli eventi nel Salernitano. Ad Angri, dal 1° al 24 dicembre il Castello di Babbo Natale sarà presente nel Castello Doria, mentre fino al 28 dicembre ci saranno spettacoli, esibizioni e animazione, con le casette dei mercatini di Natale, area street food, ruota panoramica e pista di pattinaggio su ghiaccio, oltre ovviamente a giostre ed attrazioni per bambini. A Nocera Superiore, invece, torna il Presepe Vivente, con un evento in due serate: venerdì 26 dicembre 2025 e martedì 6 gennaio 2026, dalle ore 18:00 alle 23:00, in via Taverne. Nel Casertano, appuntamento invece al Castello medievale di Limatola, che aprirà le porte ai famosi mercatini di Natale fino al 14 dicembre: dal lunedì al giovedì l’accesso è dalle 10 alle 22; nei weekend, da venerdì a domenica la magia continua fino alle 23.30 circa.