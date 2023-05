I nuovi orari di metro e trasporti a Napoli il 3 e 4 maggio: corse di treni, funicolari e bus per la festa scudetto Tutti gli orari dei trasporti pubblici a Napoli per la possibile festa scudetto del 3, 4 e 7 maggio. Mercoledì 3 maggio non ci saranno i prolungamenti notturni dei mezzi.

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Scudetto Napoli 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Per la possibile festa scudetto del Napoli che potrebbe arrivare mercoledì 3 o giovedì 4 maggio tornano l'area pedonale in città, col divieto di circolazione per auto e moto, e il piano trasporti. Il Comune e la Regione Campania, in collaborazione con la Questura e con le società partecipate della mobilità, Anm ed Eav, hanno approvato il piano dei trasporti locali per le due serate che potrebbero aggiudicare al club partenopeo il terzo tricolore della sua storia.

Come già avvenuto domenica scorsa, 30 aprile, nelle giornate di mercoledì 4 e giovedì 5 maggio sarà attivata l'area pedonale alle ore 21,00 fino a cessate esigenze. Saranno riattivati i 91 varchi a delimitazione del perimetro dell'area rossa e il divieto di circolazione per auto e moto a partire dalle ore 21,00 di mercoledì e di giovedì. L'area dello Stadio Maradona mercoledì sarà esclusa dall'area pedonale.

Il piano straordinario dei mezzi pubblici sarà differente a seconda delle giornate. Giovedì sarà previsto un piano traffico a Fuorigrotta simile a quello tradizionale per le partite serali del Napoli. I dispositivi di mobilità straordinari sono stati studiati per consentire a tutti i tifosi di poter rientrare a casa dopo i festeggiamenti in città e ricalcheranno quelli di domenica scorsa, 30 aprile, quando comunque si sono registrati dei disagi per l'utenza a causa di un guasto sulla metro Linea 2 attorno alle 17,00, al termine della partita con la Salernitana, per un fumogeno acceso in un vagone.

Leggi anche Osimhen ha un crollo emotivo dopo Napoli-Salernitana: lo calmano compagni e avversari

Scatta domani anche l'ordinanza con il divieto di sosta nelle aree antistanti gli ospedali cittadini, per consentire lo spostamento dei mezzi di soccorso, come la ambulanze. Contestualmente vigerà anche il divieto di vendita di bevande in bottiglie di vetro o lattine e l'uso di botti e fuochi pirotecnici in tutta la città.

Gli orari di metro Linea 1 e Linea 2 e Cumana di mercoledì 3 maggio

Mercoledì 3 maggio, in occasione della partita Lazio-Sassuolo che potrebbe assegnare lo scudetto matematico al Napoli in caso di mancata vittoria della Lazio, non ci sarà alcun prolungamento di metro Linea 1 e funicolari Centrale e Montesanto, che chiuderanno rispettivamente alle ore 23,00 e 22,00.

Gli orari di metro Linea 1 e Linea 2 e Cumana di giovedì 4 maggio

Giovedì 4 maggio, in occasione della partita Udinese-Napoli, nella quale è prevista la diretta streaming con i maxischermi allo Stadio Diego Armando Maradona, vigerà un piano traffico simile a quello delle partite serali casalinghe del Napoli a Fuorigrotta.

I mezzi pubblici Anm, come metropolitana Linea 1 e le Funicolari Centrale e Montesanto, saranno prolungati fino alle ore 2,00 di notte.

Le linee Eav Cumana, Circumflegrea e Metro Piscinola-Aversa effettueranno servizio continuato fino alle ore 2,00.

La metropolitana Linea 2, gestita da Fs, sarà aperta fino alle ore 2,00. Su questa linea, domenica scorsa, si sono registrati maggiori disagi a causa del guasto di un treno a fine partita con la Salernitana. La stazione Campi Flegrei, a piazzale Tecchio, è considerata uno snodo fondamentale, in quanto è quella più vicina all'impianto sportivo di Fuorigrotta.

Gli orari dei mezzi pubblici ANM domenica 7 maggio

In serata è stato sottoscritto l'accordo tra Anm e organizzazioni sindacali per il prolungamento del servizio fino alle 2 del mattino in occasione dei festeggiamenti per lo scudetto. Nel dettaglio, il servizio di trasporto pubblico di metro, funicolari, autobus e parcheggi sarà prolungato fino alle 2 del giorno successivo nelle seguenti giornate: giovedì 4 maggio (Udinese-Napoli), domenica 7 maggio (Napoli-Fiorentina), domenica 21 maggio (Napoli-Inter) e domenica 4 giugno (data della festa ufficiale organizzata da Comune di Napoli e Calcio Napoli).

Nel dettaglio, le modalità del prolungamento nei giorni 4, 7 e 21 maggio e 4 giugno 2023: