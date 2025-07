I ladri entrano in casa mentre la famiglia dorme: svaligiata la villa dell’imprenditore napoletano

I malviventi sono entrati di notte dalla finestra del bagno, mentre la famiglia era addormentata, e hanno svaligiato la villa, portando via gioielli, orologi, denaro in contante, borse, bracciali. La vittima è l'imprenditore napoletano Gaetano Giudice, che commercializza impianti e servizi pubblicitari. Nel mirino dei malfattori, la sua villa di Paestum, in provincia di Salerno. Il colpo è avvenuto la notte del 24 luglio scorso. L'imprenditore era in casa con la sua famiglia, che per fortuna non ha riportato conseguenze. Ha sporto querela e si è affidato all'avvocato penalista Gennaro Demetrio Paipais. Ad oggi sono in corso sopralluoghi della polizia giudiziaria per identificare le impronte dei malviventi.

I ladri hanno spento le telecamere

La scena del furto è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza interne della villa. Nelle immagini, si vedono i ladri con volto travisato da un cappellino in testa e da una mascherina chirurgica aggirarsi per l'appartamento. I malviventi entrano di notte, passando dalla finestra del bagno e, in presenza dell'imprenditore e della sua famiglia, che in quel momento dormivano, si appropriano dei preziosi, gioielli, orologi, denaro in contante, borse, bracciali. Parte dei loro movimenti viene immortalata dal sistema di videosorveglianza interno. Ma prima di andar via, i ladri hanno provveduto a spegnere le telecamere per completare il colpo indisturbati. Sono in corso le indagini delle forze dell'ordine per individuare la banda e identificare i componenti, in modo da assicurarli alla giustizia nel tempo più breve possibile e restituire alle vittime la refurtiva.