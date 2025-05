video suggerito

I funerali di Stefano Alborino, operaio morto a 47 anni in un incidente a Frattamaggiore: lutto nel Casertano I funerali dell'operaio morto in un incidente sul lavoro il 5 maggio nella Chiesa di San Massimo, alle ore 15,30, ad Orta di Atella.

A cura di Pierluigi Frattasi

Stefano Alborino, la vittima

Lutto a Orta di Atella, in provincia di Caserta, per la morte di Stefano Alborino, l'operaio di 47 anni, originario dell'agro aversano, vittima di un incidente sul lavoro il 5 maggio scorso, dopo essere caduto da una impalcatura nel vuoto. Oggi, domenica 11 maggio 2025, i funerali nella città i Orta di Atella, nella Chiesa di San Massimo, alle ore 15,30. La camera ardente è stata aperta ieri pomeriggio in via Bartali nella casa funeraria dei fratelli Ziello. Alborino aveva compiuto 47 anni proprio il giorno prima. Lo scorso 5 maggio, secondo le prime ricostruzioni, è rimasto vittima di una brutta caduta da un'impalcatura di un palazzo in ristrutturazione in via Vergara. Un volo di 15 metri che gli è stato fatale. Il 47enne è rimasto gravemente ferito. Soccorso, è deceduto purtroppo durante il trasporto in ospedale, nonostante i tentativi disperati di rianimarlo da parte dei medici del 118. Il cantiere, dopo l'incidente, è stato sequestrato. Sulla vicenda è aperta un'inchiesta della Procura con due indagati. Alborino, peraltro, sarebbe stato senza regolare contratto, secondo quanto emerso dalle prime risultanze delle indagini.

Lutto ad Orta di Atella per la morte dell'operaio

Si registra purtroppo ancora una morte bianca in Campania. Alborino, 47 anni, lascia la moglie e due figli. La sua scomparsa prematura ha scioccato tutta la comunità del Casertano. Una morte assurda che è arrivata anche a livello nazionale, riaccendendo i riflettori sulle condizioni di lavoro sui cantieri in Italia. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti pertanto i carabinieri della stazione di Frattamaggiore che, unitamente al personale dell'Asl, hanno eseguito i rilievi del caso e avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto.