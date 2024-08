video suggerito

I funerali di Patty Carducci, morta a 21 anni in un incidente, il 16 agosto a Lago Patria: “Era bella e solare” Allestita la camera ardente a Villaricca. I funerali il 16 agosto nella Parrocchia Sacra Famiglia nuova di Lago Patria. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

I funerali di Patty Carducci si terranno il 16 agosto alle ore 10 nella Parrocchia Sacra Famiglia nuova di Lago Patria a Giugliano in Campania. Tutta la comunità giuglianese è sconvolta per l'accaduto e da giorni, ormai, piange la scomparsa della ragazza, strappata alla vita a 21 anni a causa di un violento incidente stradale avvenuto in via Madonna del Pantano domenica 11 agosto scorso. La giovane, purtroppo, è deceduta all'ospedale di Giugliano dopo un giorno di ricovero.

La camera ardente a Villaricca

La camera ardente sarà allestita oggi, 14 agosto 2024, dalle ore 13,00, presso la Casa Funeraria in via Giovambattista Vico 77, a Villaricca, comune dell'area nord di Napoli. La grave e prematura perdita ha distrutto familiari e amici della giovane, amata e benvoluta da tutti. La lettera di addio del suo fidanzato Guglielmo ha commosso tutti. Parole cariche di dolore, rispetto e profondo amore. "Mi lascia il pezzo più importante della mia vita – ha scritto Guglielmo – Eravamo una cosa sola, due persone un solo cuore. Bella, solare, divertente, pazza, vanitosa, amo ogni singola parte di te. Purtroppo il destino con noi è stato crudele, molto crudele, qualcosa di più forte del nostro amore è riuscito a separaci, per il momento, non vivendo più insieme tutti i giorni".

La comunità in lutto: tanti messaggi di cordoglio

Ma sono tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore alla famiglia per la terribile e prematura perdita. “Non e giusto morire a 22 anni – scrive Gaetana su Facebook – nella piena di sogni aspettative ciao Patty non e un addio ma un arrivederci dai forza ai tuoi genitori ,al tuo ragazzo e a chi ti ha conosciuto ciao amica mia”. “Non ci posso credere ancora – aggiunge Ciro – eri una ragazza stupenda sempre con il sorriso Patty ora fai sorridere agli angeli vola più in alto che puoi”. Mentre l'associazione Maria SS dell'arco e san Giuseppe “si stringe al dolore del nostro presidente Armando Carducci per la scomparsa prematura della sua e nostra amata Patty che la nostra mamma ti accolga tra le sue braccia”.