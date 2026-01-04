I funerali di Christian Aufiero, morto a 31 anni in un incidente stradale: lutto in Irpinia

Christian Aufiero, la vittima

Lutto ad Avellino per la morte di Christian Aufiero, 31 anni, vittima di un incidente stradale avvenuto negli scorsi giorni in provincia di Gorizia, in Friuli Venezia Giulia, dove risiedeva da tempo e lavorava come operaio. La salma del giovane è stata trasportata in Campania nelle scorse ore. Oggi, domenica 4 gennaio, è stata aperta dalle ore 9,00, la camera ardente presso le Onoranze Funebri Irpinia, in via Nazionale Torrette a Mercogliano. I funerali si terranno, invece, domani, lunedì 5 gennaio, alle ore 10,00, nel Duomo di Avellino.

Vittima di incidente il 15 dicembre scorso a Gorizia

Il violento incidente stradale è avvenuto il 15 dicembre scorso, a Ronchi dei Legionari, in provincia di Gorizia. Aufiero era a bordo della sua moto, quando è rimasto vittima del tragico sinistro. Purtroppo, ha perso la vita. Sulla vicenda è stata aperta una indagine delle forze dell'ordine. La salma è stata poi liberata e restituita alla famiglia per consentire le esequie.

La prematura scomparsa del 31enne ha molto scosso la comunità irpina, che si è stretta nel lutto, attorno al dolore della famiglia per la tragica perdita del loro caro. Le esequie si terranno nella Cattedrale irpina per consentire alle tante persone che lo hanno conosciuto e gli hanno voluto bene di poter partecipare e tributargli l'ultimo commosso saluto. Il 31enne era originario del Rione Mazzini, dove era molto conosciuto e al quale era legato. Lascia il padre, la madre, due fratelli, dei quali uno gemello e tanti altri familiari, affranti per la sua scomparsa. Tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore alla famiglia.