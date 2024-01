I citofoni di soccorso sui nuovi treni della metro 1 di Napoli usati per gli scherzi su TikTok I citofoni installati sui treni nuovi usati per scherzi e giochi. I video su TikTok. I sindacati: “Servono per le emergenze, vanno puniti gli abusi” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Scherzi su TikTok con i citofoni installati sui nuovi treni della metro Linea 1 di Napoli. Gli apparecchi per le comunicazioni urgenti sono stati installati su tutti i nuovi treni realizzati dalla Caf in Spagna e comprati dal Comune di Napoli e dovrebbero essere utilizzati solo per chiamate urgenti, per segnalare disservizi tecnici, malori dei passeggeri, ma anche violenze contro le donne, furti, rapine e aggressioni. Ma c'è chi ne approfitta e utilizza, invece, i nuovi strumenti per scopi futili o per addirittura per fare degli scherzi, distogliendo il personale di cabina della metro, ossia i macchinisti che guidano il treno, da compiti più importanti.

I citofoni sui treni nuovi usati per scherzi e giochi

Le bravate sono poi riprese in video che vengono pubblicati sui social, come accaduto sabato scorso, quando uno dei filmati è stato postato su TikTok. La Linea 1 era affollatissima dopo la partita Napoli-Salernitana, quando la circolazione dei treni è stata improvvisamente bloccata a causa della presenza di una persona sui binari. Si è scoperto, poi, essere un senzatetto che si era sdraiato sui binari per motivi ancora da approfondire. Per poterlo avvicinare è stato necessario attendere l'arrivo delle forze dell'ordine, in quanto gli operatori Anm e i vigilantes di stazione non sono autorizzati per questi compiti. La circolazione è stata dunque sospesa per motivi di sicurezza, come prevede la procedura per casi del genere.

"Servono per le emergenze, vanno puniti gli abusi"

"A bordo del treno, però – denuncia Fulvio Fasano, sindacalista Ugl Fna – c'è chi ha approfittato di questa situazione di emergenza, per organizzare un video, a suo giudizio comico, su TikTok, utilizzando allo scopo i nuovi citofoni presenti nel vagone. Censuriamo fortemente quest'uso distorto dei mezzi aziendali da parte dell'utenza. Quei citofoni servono per garantire la sicurezza di passeggeri e personale non certo per giocare. Purtroppo, ci giungono segnalazioni di un uso abusivo di questi strumenti da parte di comitive di ragazzini e altri passeggeri. Invitiamo l'azienda ad adoperare tutti gli strumenti a sua disposizione per impedire e contrastare questi fenomeni, apponendo la segnaletica di divieto e applicando, eventualmente, anche dove previsto, le relative sanzioni".