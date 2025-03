I 70 anni di Enzo Avitabile non finiscono mai: una mostra e un vinile per celebrare un Maestro napoletano nel mondo

video suggerito

A cura di Francesco Raiola

Enzo Avitabile (ph Titti Fabozzi)

Rendere omaggio a un artista come Enzo Avitabile, che ha compiuto 70 anni pochi giorni fa, è difficile. La sua carriera è quella di un artista che è riuscito, partendo da Marianella, a conquistare il mondo intero, suonando con alcuni degli artisti più importanti al mondo – da James Brown e Tina Turner, passando per Marcus Miller, Kamasi Washington, Goran Bregovic e Hindi Zahra, tra gli altri -, ma mantenendo sempre i piedi per terra e soprattutto sviluppando un suono e un ritmo unico. Avitabile è quello che normalmente possiamo considerare e chiamare Maestro – ma guai a provare a chiamarlo così di persona, il musicista, infatti, ama mantenere sempre un'orizzontalità con il proprio interlocutore a dimostrazione della sua grandezza.

La mostra dedicata a Enzo Avitabile

In questi giorni, però, c'è chi ha provato a rendere omaggio a questo artista – come in passato tanti hanno fatto in musica (basti pensare alla versione di Oro e diamanti, di Neves17 con Geolier e lo stesso Avitabile, che parte proprio da Mane e mane) – ed è così che è nata una mostra per celebrare questi 70 anni di vita e 50 anni di musica fatti di ricerca, contaminazione e incontri. Nella Chiesa di San Severo al Pendino, in via Duomo a Napoli, infatti, dal 20 marzo al 12 maggio sarà allestita la mostra intitolata Enzo70 – curata da Andrea Aragosa e prodotta da Black Tarantella e Black Art, in collaborazione con il Comune di Napoli nell’ambito del progetto Napoli Città della Musica – delle copertine dei suoi album. Copertine che sono state firmate sempre da grandi artisti, un viaggio in 20 cover che vedrà protagonisti, tra gli altri, disegni e foto di Andrea Pazienza, Milo Manara, Sandro Chia, Carsten Höller, Guido Harari, Cyop & Kaf, Cesare Monti, Santi & Spinello, Claudio Gaiaschi e Alberto Grant.

Gli artisti che hanno creato le copertine degli album di Avitabile

Ovviamente la mostra non può non includere anche la copertina di "Enzo Avitabile Music Life", ovvero il docufilm che il Premio Oscar Jonathan Demme ha dedicato alla vita e alla musica di Avitabile, oltre a due vetrine che raccolgono le partiture inedite, i vinili e i cd originali dei suoi lavori a cui si aggiunge un'installazione sonora con i testi dei suoi brani riletti da interpreti della sua terra, da Mario Martone a Toni Servillo, passando per Renato Carpentieri, Enzo Moscato, Massimiliano Gallo, Marina Confalone, Lina Sastri, Peppe Servillo, Mariano Rigillo, Isa Danieli, Lino Musella, Salvatore Esposito, Maurizio de Giovanni, Silvio Orlando, Maria Laura Rondanini, Marco D’Amore, Valeria Parrella, Marianna Fontana, Francesco Di Leva e Antonia Truppo.

Il vinile tratto da un'installazione originale

E questa installazione diventerà anche un disco poetico che sarà pubblicato in vinile il 7 marzo 2025 da Black Tarantella e distribuito da Believe. Si chiamerà Poesis e sarà, come si legge nella nota stampa, "un libro di poesie più che un disco, che pone all’attenzione del pubblico uno dei grandi Poeti del secondo novecento napoletano. I suoi testi, i suoi racconti e le sue storie conducono nelle viscere della sua città grazie a una poesia cruda, ruvida, scomoda, lontana dalla cartolina e dai luoghi iconici, ma intrisa di sudore, sofferenza e speranza". Il ventesimo lavoro discografico di Avitabile racconterà, quindi, una vita vissuta a Napoli che si è svelata al mondo intero grazie alla sua musica.