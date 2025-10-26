napoli
Ha un infarto mentre visita il Villaggio della Salute in piazza del Plebiscito: salvato dai medici

Ha un infarto mentre visita il Villaggio della Salute a Napoli: salvato dai medici del 118.
A cura di Pierluigi Frattasi
Viene colpito da un infarto mentre passeggia al Villaggio della Salute dell'Asl Napoli 1 in piazza del Plebiscito a Napoli. Immediatamente medici e infermieri lo soccorrono e riescono a salvargli la vita. L'episodio è accaduto questa mattina, domenica 26 ottobre, durante la seconda giornata dedicata alla Salute. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, un cittadino di origine srilankese che era sul posto per usufruire di visite mediche, improvvisamente si sarebbe sentito male e si sarebbe accasciato al suolo, colto dall'improvviso malore.

Solo l’intervento tempestivo degli operatori del 118 della ASL Napoli 1 Centro ha permesso di salvargli la vita. Al cittadino è stato effettuato subito un elettrocardiogramma col quale i sanitari hanno riscontrato un infarto del miocardio. L’uomo è stato subito trattato con terapia farmacologica. È stato, quindi, stabilizzato. Successivamente, una volta messo in sicurezza, è stato imbarellato e trasferito d'urgenza, in codice rosso, presso il più vicino pronto soccorso ospedaliero per ulteriori accertamenti e il prosieguo delle cure.

"Questo episodio a lieto fine – commenta Mariella Corvino, direttore sanitario dell’ASL Napoli 1 Centro – è la dimostrazione, a parte la “fortuna” dell’evento capitato proprio in occasione della visita del paziente presso gli stand in Piazza dedicati alla “Giornata della Salute”, quanto sia importante prendersi cura di se stessi ed effettuare controlli periodici dedicati alla prevenzione, messi a disposizione della cittadinanza".

