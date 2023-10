Ha 14 anni e va in giro con lo storditore elettrico: sembra una torcia ma è una pistola elettrica da 18.000 W Ragazzino di quattordici anni viene trovato in piazza mentre minaccia suoi coetanei con un dissuasore elettrico.

A cura di Redazione Napoli

San Giorgio a Cremano, provincia di Napoli, primo anello dell'area Vesuviana fuori dal capoluogo: il ragazzino che finisce nel ‘radar' dei carabinieri della zona bivacca nella piazza dedicata a Massimo Troisi, il suo celebre concittadino. Ha in mano un oggetto non meglio specificato e minaccia altri coetanei. Ha appena 14 anni.

Arrivano i carabinieri, allertati attraverso una chiamata al 112; sul posto giunge una pattuglia impegnata in un servizio a largo raggio nella zone della movida e dei locali del centro. Individuano il ragazzino e lo denunciano per «porto illegale di armi o oggetti atti ad offendere». Già, ma cosa aveva in mano il quattordicenne, poi risultato essere studente, di San Giorgio? È stato trovato in possesso di uno "storditore elettrico".

I carabinieri fotografano il reperto e lo analizzano. Sembra una torcia ma è una vera e propria pistola elettrica da 18.000 watt, perfettamente funzionante ed è stata sequestrata con tanto di alimentatore per la ricarica che il giovane aveva in tasca. Indagini in corso da parte dei carabinieri della stazione di San Giorgio a Cremano per comprendere l’esatta dinamica dell’evento: doveva aveva acquistato il dissuasore elettrico, "parente" (meno potente) del taser? Esistono negozi a San Giorgio che li vendono o è stato comprato on-line? Durante i controlli i militari hanno controllato e identificato diversi giovanissimi e sequestrato 2 scooter. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni