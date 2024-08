video suggerito

Guido Lauritano, maestro di chitarra scomparso da tre giorni a Casalnuovo: l’appello dei parenti Guido Lauritano è stato avvistato l’ultima volta nella mattinata di martedì 30 luglio a Casalnuovo, nella provincia di Napoli: da allora non si hanno più sue notizie. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

C'è preoccupazione per le sorti di Guido Lauritano, 65 anni, scomparso da tre giorni a Casalnuovo, nella provincia di Napoli. Dell'uomo, maestro di chitarra conosciuto in zona, non si hanno più notizie da martedì 30 luglio: quel giorno, infatti, Lauritano è stato avvistato, intorno alle 7.30, nella centrale via Roma; poi, da quel momento, del 65enne si sono perse le tracce.

Tante le persone che hanno condiviso, sui social network, fotografie e appelli di Guido Lauritano, in particolare i familiari, che hanno invitato chiunque avesse informazioni utili al ritrovamento del 65enne a mettersi in contatto con loro oppure con le forze dell'ordine. "Casalnuovo, scomparso Guido Lauritano. Per favore condividete! Mio fratello è scomparso da tre giorni, ultimo avvistamento martedì alle 7:30 presso via Roma, Casalnuovo di Napoli" scrive il fratello del 65enne su Facebook.