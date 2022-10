Guida un’auto sportiva in pieno centro a Giugliano, ma non ha mai preso la patente I carabinieri hanno denunciato un 46enne di Quarto che era al centro di Giugliano alla guida di una potente auto sportiva, ma non aveva mai preso la patente.

A cura di Pierluigi Frattasi

Guida una potente auto sportiva in pieno centro a Giugliano in Campania, affollato per la serata del sabato sera, ma non ha mai preso la patente. L'uomo, un 46enne di Quarto flegreo, nell'area nord di Napoli, è incappato però nei carabinieri, impegnati in un posto di controllo sulla movida. Per lui è scattata la denuncia per guida senza patente. L'uomo era finito nei guai anche altre volte. La pattuglia dei militari dell'Arma l'ha fermato in centro alla guida dell'auto sportiva e ha scoperto che non aveva mai conseguito la patente.

Controlli sulla movida

Ma i controlli dei carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania sono proseguiti per tutta la serata. Verifiche a tappeto sono state condotte nelle principali piazze e strade più affollate fino a notte fonda. Alla fine il bilancio è pesante: ben 72 le persone identificate, 39 i veicoli passati al setaccio. Oltre al 46enne denunciato per guida senza patente. Sono diversi i giovani che sono stati segnalati alla Prefettura di Napoli per uso di droghe. Molti tra questi sono appena diciottenni. Controlli intensificati si sono concentrati anche sulla circolazione stradale.

Multe per 28mila euro

I militari hanno notificato multe per complessivi 28.400 euro. Molte contravvenzioni per guida di motorini e scooter senza casco o per mancanza della copertura assicurativa, un fenomeno, quest'ultimo, purtroppo, tristemente diffuso in tutta la provincia di Napoli e sul quale sono da sempre accesi i riflettori delle forze dell'ordine. Nonostante i ripetuti e continui interventi delle forze dell'ordine per la lotta contro queste piccole illegalità, sono ancora tantissime le persone, soprattutto giovani e giovanissimi, che guidano motorini, moto e scooter senza casco, mettendo a rischio la propria vita in caso di incidente.