Guida Michelin 2024, Quattro Passi a Nerano guadagna la terza Stella. Tutti i ristoranti premiati in Campania È stata annunciata la Guida Michelin 2024. Bene la Campania, che guadagna un nuovo ristorante tre Stelle: si tratto di Quattro Passi a Nerano. A Napoli, invece, il primo ristorante due Stelle: è George Restaurant.

A cura di Valerio Papadia

Una edizione molto ricca, storica per certi versi, quella della Guida Michelin 2024 per l'Italia, presentata nel pomeriggio di ieri, martedì 14 novembre: l'Italia ha infatti guadagnato altri due ristoranti che sono stati insigniti con tre Stelle Michelin, portando così a 13 i locali che hanno ottenuto il massimo riconoscimento previsto dalla Rossa lungo lo Stivale.

Una edizione, quella 2024 della Guida Michelin, che sorride particolarmente alla Campania: uno dei due nuovi ristoranti che hanno guadagnato la terza Stella è infatti Quattro Passi a Nerano, perla nel Comune di Massa Lubrense, in Penisola Sorrentina. Lo storico ristorante guidato dalla famiglia Mellino, aperto ormai 40 anni fa, ottiene così il riconoscimento più alto dai giudici della Guida.

Bene anche Napoli: due Stelle Michelin a George Restaurant

Anche Napoli figura bene in questa Guida Michelin 2024. Non soltanto tutti i ristoranti insigniti precedentemente di una Stella l'hanno confermata, ma uno di questi ha ottenuto addirittura la seconda Stella: si tratta di George Restaurant, il ristorante che sorge all'ultimo piano dell'Hotel Parker's, in corso Vittorio Emanuele, guidato in cucina dallo chef Domenico Candela.

Molto bene anche la provincia partenopea: la seconda Stella Michelin è arrivata anche per Piazzetta Milù a Castellammare di Stabia. Il ristorante è guidato in cucina da Maicol Izzo, che ha vinto anche il premio per il miglior giovane chef.

Guida Michelin 2024, tutti i ristoranti premiati in Campania

Ecco, di seguito, la lista di tutti i ristoranti in Campania che hanno ottenuto (o confermato) almeno una Stella nella Guida Michelin 2024.

Tre Stelle

Quattro Passi, Massa Lubrense, Napoli

Due Stelle

L'Olivo, Anacapri, Napoli

Taverna Estia, Brusciano, Napoli

Piazzetta Milù, Castellammare di Stabia, Napoli

Danì Maison, Ischia, Napoli

George Restaurant, Napoli

Tre Olivi, Paestum, Salerno

Kreios, Telese Terme, Benevento

Torre del Saracino, Vico Equense, Napoli

Una Stella