Grosso incendio all’Interporto di Nola, in fiamme container: enorme colonna di fumo

Un grosso incendio è scoppiato all'Interporto di Nola, in provincia di Napoli, nel pomeriggio di oggi, martedì 9 dicembre, attorno alle 16. In fiamme, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, due container e una gru, completamente divorati dal fuoco. L'allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, con i vigili del fuoco, intervenuti con una autobotte e una APS (Auto Pompa Serbatoio) e diverse squadre inviate dal Comando di Napoli, guidato dal Comandante Giuseppe Paduano.

A fuoco due container e una gru, sul posto i pompieri

Dal rogo si è levata una enorme colonna di fumo nero, visibile anche a diversi chilometri di distanza. I caschi rossi, ad ogni modo, grazie all'intervento tempestivo, sono riusciti a domare le fiamme e l'incendio, al momento, sembra sotto controllo. L'incendio sarebbe partito nell'area dello sgancio delle casse intermodali, ossia la zona logistica. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine, che stanno coordinando gli interventi e hanno circoscritto l'area per evitare che qualcuno possa avvicinarsi e farsi male. Al momento non ci sono notizie di feriti.

L'incendio ha scatenato la paura tra i residenti che vivono nella zona. La colonna di fumo nero è visibile anche dalla strada, che costeggia l'Interporto. Ma le autorità hanno rassicurato che il rogo è già sotto controllo e non dovrebbero esserci particolari criticità. Al momento si sta provvedendo ad estinguere gli ultimi focolai, mentre nelle prossime ore potrebbero essere attivate le unità mobili dell'Arpac, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, per monitorare il livello di inquinamento dell'aria.