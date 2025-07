video suggerito

Grosso incendio a Napoli, rogo ai Camaldoli: fumo e cenere in zona Vomero-Arenella Grosso incendio a Napoli. Il rogo divampato sulla collina dei Camaldoli, già devastata l'anno scorso. Fumo e cenere sulla città, segnalati anche in zona Vomero-Arenella.

A cura di Pierluigi Frattasi

Un grosso incendio è scoppiato a Napoli nella giornata di oggi, venerdì 4 luglio, nella zona dei Camaldoli. Il rogo si è sviluppato in un'area boschiva sul versante della collina che scende verso la zona di Pianura e si è velocemente propagato, anche a causa della giornata particolarmente calda. Odore di fumo avvertiti in diversi quartieri della città dal Vomero all'Arenella, fino al Lungomate. Sul posto sono già arrivati i vigili del fuoco. In varie zone dell'area collinare, tra le quali viale Michelangelo, i cittadini stanno segnalando puzza di bruciato e presenza di cenere che cade dall'alto. I vigili del fuoco sono stati allertati e si sono attivati con le loro squadre per domare le fiamme, sotto il coordinamento del Comando centrale di Napoli, guidato dal Comandante Giuseppe Paduano.

Foto Fanpage.it

Un anno fa un vasto rogo distrusse 100 ettari di bosco ai Camaldoli

L'area dei Camaldoli era già stata devastata da un grosso incendio divampato il 19 giugno dello scorso anno e durato per tutta la notte. Nel rogo andarono distrutti circa 100 ettari di macchia mediterranea, in quel caso sul versante della collina che dà verso Fuorigrotta. Anche allora, dalle fiamme si levò una grande colonna di fumo, mentre una pioggia di cenere ricadde sulla città, segnalata in diversi quartieri, dal Vomero fino al centro storico. La questione dei roghi fu trattata anche dal Comitato per l'Ordine pubblico e la sicurezza in Prefettura. Anche quest'anno, il Prefetto Michele di Bari ha puntato i riflettori per tempo sul rischio incendi nella provincia di Napoli.

Foto Fanpage.it