Incendio a Napoli, a fuoco collina sul raccordo Soccavo-Pianura: case minacciate Un grosso incendio è scoppiato sulla collina che sovrasta la perimetrale di Soccavo-Pianura. Sul posto i vigili del fuoco. Si prevede impiego canadair. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fanpage.it

Un incendio di vaste dimensioni è scoppiato a Napoli, oggi pomeriggio, 19 giugno 2024, attorno alle 15,30, su una collina che sovrasta il raccordo perimetrale di Soccavo-Pianura, a quanto apprende Fanpage.it. Le fiamme stanno divorando la folta vegetazione della zona. Dal rogo si è levata una grande colonna di fumo. Al momento i vigili del fuoco sono impegnati a domare le fiamme e ad evitare che possano estendersi anche alle case sottostanti la collina. A rendere più difficili le operazioni di spegnimento, purtroppo, la circostanza che sulla collina ci siano dei cavi elettrici che rendono difficile l'intervento dei canadair.

Sul posto pompieri e Sma Campania

Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, con la squadra 4/B dei vigili del fuoco del distaccamento Mostra, la SMA Campania e il DOS (direttore operazioni antincendio) per il coordinamento dei velivoli antincendio, CR Gennaro Aliperti, del C.N. dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono già state avviate. I pompieri sono impegnati nel circoscrivere la zona interessata dalle fiamme.

Chiesto a Terna la disalimentazione elettrica per far decollare i canadair

Avvisata anche la società Terna, che gestisce gli elettrodotti, affinché possa essere disattivata la linea elettrica aerea, in modo da poter consentire l'impiego in sicurezza dei velivoli antincendio. Il rogo, infatti, dalle prime informazioni, si sarebbe sviluppato al di sotto dei 500 metri di altezza. Mentre, come detto, sulla collina passano anche i cavi aerei della rete elettrica.

Contemporaneamente è in corso un altro incendio, nella zona di Giugliano in Campania ed Aversa, che sarebbe partito da un deposito di materiale edile. In questo caso, l'enorme colonna di fumo nero è visibile anche da Napoli. Sul posto vigili del fuoco delle province di Napoli, Caserta, Benevento e Avellino.