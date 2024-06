video suggerito

Grosso incendio tra Aversa e Giugliano, enorme colonna di fumo visibile anche a Napoli Incendio in viale Europa. A fuoco un deposito di materiale edile. Sul posto 4 squadre dei vigili del fuoco da Napoli e Caserta.

A cura di Pierluigi Frattasi

Un grosso incendio è scoppiato oggi tra i comuni di Giugliano in Campania e Aversa, a cavallo delle province di Napoli e Caserta. Una enorme colonna di fumo nero e denso si è levata in cielo, visibile anche a diversi chilometri di distanza, anche da Napoli. Sul posto sono arrivare diverse squadre dei vigili del fuoco provenienti dal Comando provinciale di Caserta, dai distaccamenti di Aversa e Marcianise e dal Comando di Napoli, Benevento e Avellino con il supporto di tre autobotti. Non risultano persone ferite nell’incendio.

A fuoco deposito di materiale edile

Le operazioni di spegnimento sono tutt'ora in corso. In fiamme, secondo le prime informazioni, si sarebbero sviluppate in un deposito di materiale edile di Aversa, in provincia di Caserta, in viale Europa, generando una densa nube nera che sta invadendo case e strade, rendendo l'aria irrespirabile. Sul posto sono a lavoro 6 squadre dei vigili del fuoco. L'aria è diventata in pochi minuti irrespirabile. Gli abitanti della zona si sono barricati nelle case, nonostante il caldo asfissiante della giornata, chiudendo porte e finestre. L'area è stata delimitata da polizia locale e dalle forze dell'ordine per agevolare le operazioni di spegnimento.

Coinvolte anche due case

L'incendio è scoppiato attorno a mezzogiorno, all’interno di un capannone di un’azienda di materiale edile in viale Europa nel comune di Aversa. Per domare l’incendio e circoscrivere le fiamme che hanno interessato anche due appartamenti nelle immediate vicinanze del deposito, stanno lavorando sei squadre: due provenienti dalla sede centrale del Comando, una proveniente dal distaccamento di Aversa, una proveniente dal distaccamento di Marcianise e tre provenienti dai comandi di Benevento, Napoli e Avellino.

Sul posto sono intervenuti in supporto anche tre autobotti del comando di Caserta ed un’autobotte dal comando di Benevento, un’autoscala dal comando di Avellino, un carro auto protettori ed anche un mezzo aereoportuale dal comando di Salerno. A coordinare le operazioni di spegnimento, sul posto, si è portato anche il comandante provinciale ingegner Paolo Massimi. In corso anche le indagini per stabilire le cause del rogo da parte del nucleo di Polizia Giudiziaria del Comando.