Scuole chiuse a Bagnoli e Fuorigrotta fino a lunedì: controlli per i danni del terremoto Il sindaco Manfredi ha prorogato la chiusura delle scuole di Bagnoli e Fuorigrotta fino a domenica; riapriranno lunedì. Chiuso per i danni del terremoto il plesso Viviani di via Manzoni. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Nico Falco

Riapriranno lunedì, 17 marzo, le scuole della Decima Municipalità di Napoli (Bagnoli- Fuorigrotta): la sospensione delle attività didattiche degli edifici scolastici è stata prorogata anche per le giornate del 14, del 15 e del 16 marzo, al fine di consentire ai tecnici comunali ed eventualmente alle ditte di manutenzione di proseguire le verifiche di integrità strutturale e conseguenti interventi. Lo ha disposto il sindaco di Napoli e della Città Metropolitana Gaetano Manfredi. È stata inoltre disposta la chiusura del plesso Viviani e di alcune sedi della Prima Municipalità.

Chiuse tutte le scuole della Decima Municipalità

L'ordinanza contingibile e urgente riguarda tutte le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, che si trovano nel territorio della Decima Municipalità, quindi nei quartieri di Bagnoli e Fuorigrotta, comprese le aree di Cavalleggeri e Agnano. Per i primi interventi di manutenzione per i danni conseguenti alla scossa di terremoto della notte del 13 marzo è stata approvata una delibera che stanzia 200mila euro dal fondo di riserva del Comune di Napoli.

Nella Prima Municipalità chiuse diverse scuole

Il plesso Viviani di via Alessandro Manzoni (scuola secondaria di I grado) è stato chiuso dopo il sopralluogo dei tecnici della Protezione Civile e resterà tale fino a data da destinarsi, per gli interventi di riqualificazione. Attività didattiche sospese anche nella sede D'Annunzio dell'istituto comprensivo Baracca-D'Annunzio, in piazza Santa Maria degli Angeli, per il secondo piano del plesso Villanova di via Manzoni e per l'aula 14 del plesso Orazio di via Orazio.