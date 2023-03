Grave incidente su corso Amedeo di Savoia, camion rifiuti contro auto Grave incidente stradale a Napoli su Corso Amedeo di Savoia, ancora ignote le cause e le condizioni dei coinvolti. Richieste di dossi artificiali per prevenire ulteriori sinistri.

A cura di Redazione Napoli

Nella notte a Napoli, un grave incidente stradale si è verificato in corso Amedeo di Savoia, coinvolgendo un'auto e un camion della raccolta rifiuti. Le cause dell'incidente sono ancora da accertare e, al momento, non si conoscono le condizioni dei passeggeri e dei conducenti coinvolti.

Corso Amedeo di Savoia è tristemente noto per essere teatro di numerosi incidenti notturni, che hanno sollevato preoccupazioni tra i residenti e le autorità locali. Da tempo si dibatte sull'opportunità di installare dissuasori di velocità o attravedsamenti pedonali rialzati lungo la strada, al fine di ridurre la velocità dei veicoli e prevenire ulteriori sinistri.

L'incidente di questa notte potrebbe riacutizzare il dibattito sulla necessità di interventi urgenti per prevenire altre tragedie.