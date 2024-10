video suggerito

Gli uffici del Comune a Ponticelli riapriranno: ok ai lavori di ristrutturazione Gli uffici erano stati chiusi a maggio 2023 a seguito di problemi strutturali. Il progetto esecutivo della Giunta consentirà di intervenire sull’impiantistica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Verso la riapertura gli uffici della Municipalità di Ponticelli in piazza de Iorio. È stata approvata dalla Giunta comunale la delibera relativa al progetto esecutivo per i lavori da eseguire a Piazza De Iorio. Gli uffici erano stati chiusi a maggio 2023 a seguito di problemi strutturali. Il progetto esecutivo della Giunta consentirà di intervenire sull'impiantistica e su parte della struttura per poterla restituire ai cittadini.

Ponticelli registra un passo in avanti dall'Amministrazione Manfredi attraverso l'approvazione della delibera di Giunta che darà avvio ai lavori per la ristrutturazione della sede municipale di Ponticelli, dichiara Gennaro Demetrio Paipais, consigliere comunale di Napoli.

Nel corso delle precedenti amministrazioni, aggiunge Paipais, la sede municipale è stata teatro di mal governo determinando così l'inagibilità e la mancanza di un presidio essenziale per i cittadini di Ponticelli costretti a dirigersi presso la sede di San Giovanni a Teduccio. Con l'approvazione del progetto esecutivo per l'interventi di lavori di adeguamento funzionale ed impiantistico della sede municipale di Piazza De Iorio si è registrato un ulteriore tassello verso la restituzione di dignità ad un territorio da anni villipeso.