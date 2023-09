Gli rubano lo scooter mentre raccoglie firme per la sicurezza a Napoli L’avvocato allestisce un gazebo in zona Vasto per sollecitare controlli, sicurezza e riqualificazione. E nel frattempo lo scooter parcheggiato sparisce…

A cura di Redazione Napoli

Riccardo Guarino

«Il colmo per un napoletano? È fare un gazebo per la legalità e 10 minuti dopo ti rubano il motorino». Riccardo Guarino, avvocato e coordinatore di "Noi Moderati" per Napoli e provincia, ci scherza su ma è amareggiato. Stamattina aveva parcheggiato il suo scooter, un Beverly grigio, in via De Gasperi, nei pressi della caserma "Zanzur" della Guardia di Finanza, dove ha sede il suo studio, ed era andato al gazebo allestito alla stazione, in via Firenze: una raccolta firme che sarà presentata al Comune e alla Prefettura sul tema sicurezza.

Obiettivo, denunciare l'invivibilità della zona: «Abbiamo raccolto la voglia di rivalsa dei cittadini perbene che in questa città sono la maggioranza e che non devono abbandonare il territorio per disperazione» aveva spiegato Guarino. Duecentocinquanta firme per sollecitare controlli, sicurezza e riqualificazione delle strade a ridosso della stazione centrale, il ritorno alla base e lì, l'amara scoperta: ha scoperto il furto dello scooter.

L'avvocato ha sporto denuncia in Questura. «In nessuna zona della città si può stare tranquilli – chiosa – neanche nelle aree dove insistono le sedi delle forze dell'ordine. Napoli è ostaggio di una criminalità diffusa, che non guarda in faccia a nessuno e si sente padrona».