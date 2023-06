Orari dei mezzi pubblici per la festa scudetto del Napoli il 4 giugno: metro e funicolari fino alle 2 Tutti i mezzi pubblici per raggiungere lo Stadio Maradona: gli orari di metro, treni, bus e tram per la festa scudetto di domenica 4 giugno 2023 a Napoli.

A cura di Pierluigi Frattasi

Metro Linea 1 e Funicolari fino alle 2,00 di notte, domenica 4 giugno 2023, in occasione della festa scudetto del Napoli e dell'ultima partita di campionato con la Sampdoria. La metropolitana Linea 1 effettuerà il servizio solo sulla tratta Piscinola-Dante. Potenziate anche alcune linee bus e prolungato l'orario dei parcheggi pubblici. Dalle 17,00 stop a filobus e tram. Saranno prolungate fino alle 2,00 anche le corse delle Linee ferroviarie Eav Cumana e Metro Piscinola-Aversa e della metro Linea 2.

Gli orari della metro Linea 1 per domenica 4 giugno

Domenica 4 giugno, in relazione agli eventi sportivi del calcio SSC Napoli, considerata la straordinarietà degli eventi, il servizio Anm subirà le seguenti modifiche:

METRO LINEA 1: la circolazione è limitata alla tratta Piscinola/Dante con servizio senza interruzioni fino alle ore 02.00 del giorno successivo.

Ultima corsa intera tratta: da Garibaldi ore 21.04, da Piscinola ore 20.34

Ultima corsa: da Piscinola per Dante ore 01.26, da Dante per Piscinola ore 01.48

Festa scudetto, corse fino alle 2 per funicolare

FUNICOLARI CENTRALE, MONTESANTO, MERGELLINA: in servizio fino alle ore 02.00 del giorno successivo.

I treni regionali di Trenitalia per la festa scudetto a Napoli

La metro Linea 2, gestita da FS, prolungherà le corse fino alle ore 2,00 di notte.

Trenitalia (società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS Italiane), in accordo con Regione Campania e Comune di Napoli, farà circolare treni metropolitani della Linea 2 oltre il consueto orario di termine del servizio e fino alle 2 di notte, così da consentire un più agevole deflusso degli spettatori.

In totale saranno 88 le corse supplementari in partenza dalla stazione di Napoli Campi Flegrei, di cui 44 in direzione Napoli San Giovanni-Barra e 44 in direzione Pozzuoli.

Data la portata dell’evento è preferibile acquistare in anticipo il biglietto del treno per evitare code o attese prolungate allo sportello. Sarà ammesso a bordo solo chi esibirà regolare biglietto di viaggio al personale ferroviario che, in collaborazione con le Forze dell’Ordine, indirizzerà i passeggeri verso le banchine delle metropolitane in partenza. Inoltre, la biglietteria di Napoli Campi Flegrei resterà aperta in via eccezionale fino alle 2 di notte.

Nelle stazioni di Napoli Piazza Garibaldi e Napoli Campi Flegrei saranno previsti presidi di Assistenza alla Clientela e di FS Security, mentre la stazione di Piazza Leopardi sarà chiusa dalle ore 19.30 e non si effettuerà servizio viaggiatori.

Cumana e Metro Piscinola-Aversa

Le linee Eav:

Metro Piscinola-Aversa: effettuerà orario prolungato dalle 6.00 alle 2.00, con 116 corse:

Il servizio viene prolungato con ultima partenza da Piscinola verso Aversa alle ore 01:45 del 05/06/2023

Cumana: effettuerà orario prolungato fino alle ore 2,00 di notte con corse intensificate.

Il servizio da e per Torregaveta viene svolto regolarmente con ultima partenza da Mostra per Torregaveta alle ore 21:50;

Il servizio prosegue esclusivamente sul collegamento Mostra – Montesanto, in entrambi i versi di marcia, con ultima partenza da Mostra per Montesanto;

alle ore 02:06 del 05/06/2023; saranno presenziate, fino a termine servizio, le biglietterie di Montesanto, Fuorigrotta e Mostra;

Vesuviana: corse intensificate su Sorrento fino alle 23,00;

Circumflegrea: Il servizio è di tipo ordinario senza alcun prolungamento;

Bus, tram e filobus a Napoli

BUS: 116, 140, 151, 162, 169, 175, 182, 184, 196, C16, 204, 254 (204 e 254 esercite con autobus), R5, R7, 612 sarà garantito fino alle ore 02.00 del giorno successivo. Le altre linee effettueranno l'esercizio ordinario festivo. Le restanti linee terminano il servizio in concomitanza con l'attuazione del dispositivo di traffico. Il servizio bus notturno è ordinario.

ALIBUS: il servizio sarà garantito fino alle ore 02.00 del giorno successivo.

FILOBUS E TRAM: servizio sospeso dalle ore 17:00.

Eventuali ulteriori variazioni di percorso e servizio potranno essere disposte sulla base dell'evolversi della situazione viabilistica.

Non ci sarà la Ztl Azzurra in centro a Napoli: nessuno stop ad auto e moto

Non ci sarà lo stop alla circolazione di auto e scooter la sera del 4 giugno, a Napoli. Il Comune ha deciso di non ripetere il dispositivo di traffico adottato il 30 aprile e il 4 maggio, in occasione delle partite Napoli-Salernitana e Udinese-Napoli. Sono previsti dei particolari dispositivi di viabilità solo per piazza del Plebiscito e piazza Mercato, dove saranno installati i maxi-schermi, e allo stadio Maradona di Fuorigrotta.

L'ordinanza di Fuorigrotta per Napoli-Sampdoria

Istituire, dalle ore 23.00 del 3 giugno alle ore 02.00 del 5 giugno 2023 e comunque fino a cessate esigenze che verranno valutate dall’Autorità di P.S., ai fini dello svolgimento dell'incontro di calcio “Napoli-Sampdoria” presso lo Stadio Maradona, il divieto di sosta con rimozione coatta e la conseguente revoca dei parcheggi riservati e delle aree di sosta a pagamento senza custodia (cosiddette strisce blu) su tutta la carreggiata ambo i sensi di marcia lungo le strade come di seguito indicate:

via G.B. Marino, lungo il tratto compreso tra viale Augusto e via Galeota;

via Galeota;

via Jacopo de Gennaro;

via Tansillo, tutto il tratto compreso tra via Leopardi e via Jacopo de Gennaro;

piazzale D’Annunzio;

tutte le aree di parcheggio di piazzale D’Annunzio da via Pirandello a via Cinthia;

area di sosta data in concessione alla SSC Napoli ubicata in Piazzale D’Annunzio e delocalizzazione della stessa su via Marconi;

via Pirandello, tutto il tratto compreso tra via Leopardi e piazzale D’Annunzio;

via Marconi, ad eccezione dei soli autoveicoli originariamente accreditati dalla SSC Napoli per il predetto parcheggio dato in concessione su piazzale d’Annunzio;

Dove parcheggiare e comprare i biglietti di viaggio a Napoli

PARCHEGGI: Argento, Chiaiano e Frullone aperti fino alle ore 02.00 del giorno successivo. Brin e Colli Aminei aperti tutta la notte.

ASCENSORI: in funzione fino alle ore 14.00.

ANM POINT: attivi fino alla chiusura degli impianti.