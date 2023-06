Trasporto pubblico a Napoli

Festa scudetto Napoli il 4 giugno: Fuorigrotta blindata, piano traffico allo Stadio Maradona Transennata tutta l’area dello stadio Maradona. Divieto di vendita di bevande in lattina e plastica. Lotta agli ambulanti abusivi e ai parcheggiatori. Divieti di sosta. L’elenco delle strade.

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Fuorigrotta blindata per la festa scudetto del Napoli domenica 4 giugno 2023, in occasione della partita Napoli-Sampdoria. Pronto il piano straordinario di sicurezza e di viabilità preparato dal Comune di Napoli, con le indicazioni della Questura. Ci sarà il divieto di sosta sulle strisce blu nelle strade circostanti l'impianto sportivo (via Marino, via Galeota, via De Gennaro, via Tansillo, piazzale D'Annunzio, via Pirandello, via Marconi). Vigerà anche il divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro, plastica rigida, lattine e tetrapack. La vendita delle bevande sarà possibile solo nei bicchieri di plastica leggera o carta.

Transennata tutta l'area dello stadio Maradona

L'area circostante lo stadio sarà transennata a partire dalle 7 del mattino di domenica e fino a notte inoltrata, con 50 transenne nel piazzale della Mostra d'Oltremare antistante l'Hotel Esedra, 60 transenne in via Claudio all'altezza del botteghino 6, 10 transenne in via Jacopo De Gennaro, all'altezza degli spogliatoi. Le forze dell'ordine presidieranno i varchi. Ci saranno stringenti servizi di controllo contro bagarini, venditori ambulanti e parcheggiatori abusivi.

L'ordinanza col piano di viabilità

Il Comune ha deciso di istituire un particolare dispositivo di traffico temporaneo in alcune strade della Municipalità 10 per esigenze legate allo svolgimento dell'incontro di calcio “Napoli-Sampdoria” presso lo Stadio Maradona dalle ore 23.00 del 3 giugno alle ore 02.00 del 5 giugno 2023.

Leggi anche Napoli, una nuova cabinovia porterà sul Vesuvio come nella canzone Funiculì Funiculà

Il dispositivo prevede di:

Istituire, dalle ore 23.00 del 3 giugno alle ore 02.00 del 5 giugno 2023 e comunque fino a cessate esigenze che verranno valutate dall’Autorità di P.S., ai fini dello svolgimento dell'incontro di calcio “Napoli-Sampdoria” presso lo Stadio Maradona, il divieto di sosta con rimozione coatta e la conseguente revoca dei parcheggi riservati e delle aree di sosta a pagamento senza custodia (cosiddette strisce blu) su tutta la carreggiata ambo i sensi di marcia lungo le strade come di seguito indicate: