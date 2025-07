Gli entrano in casa e la occupano, la Polizia Locale fa irruzione e la libera: abusivi denunciati

Immagine di repertorio

Gli entrano in casa e gliela occupano abusivamente. Il proprietario dispera di rientrare nel suo appartamento. Ma la Polizia Locale interviene. Fa irruzione e libera l'abitazione, restituendola al legittimo proprietario. Gli occupanti abusivi sono identificati e denunciati: dovranno rispondere del reato di invasione arbitraria di edifici altrui. L'episodio è accaduto a Napoli, nel quartiere di Secondigliano, nell'area nord della città. I caschi bianchi sono riusciti a recuperare un immobile privato che era stato occupato abusivamente.

La Polizia Locale libera abitazione occupata a Secondigliano

L'operazione è stata condotta dagli agenti dell’Unità Operativa Secondigliano della Polizia locale. Indagini eseguite dal personale dell’ufficio di Polizia giudiziaria della Polizia Locale di Napoli, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. Gli investigatori sono riusciti ad accertare che la struttura era stata sottratta arbitrariamente alla disponibilità dei legittimi proprietari. Gli agenti hanno identificato gli occupanti, che dovranno rispondere del reato di invasione arbitraria di edifici altrui.

L'appartamento è stato sequestrato per impedire nuove occupazioni

L’immobile, intanto, è stato posto sotto sequestro preventivo per impedire la reiterazione del reato e tutelare i diritti patrimoniali del proprietario. Questa operazione rientra in un più ampio piano d’intervento che il Comando della Polizia locale, guidato dal Comandante Generale Ciro Esposito, in coordinamento con la Procura della Repubblica, sta attuando per contrastare i fenomeni di illegalità nel settore abitativo e i fenomeni criminali che incidono sul diritto alla proprietà e sulla sicurezza urbana, con particolare attenzione alle aree maggiormente esposte a dinamiche di occupazione abusiva.