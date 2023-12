Gli auguri di Natale del sindaco Gaetano Manfredi: “Napoli cresciuta, ha l’attenzione di tutto il mondo” Il sindaco Manfredi: “Napoli sta crescendo, ma bisogna migliorare i servizi”. Nel pomeriggio il giocattolo sospeso ai bimbi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

50 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Auguri di Buone Feste a Napoli e a tutti i napoletani, per un anno di serenità, di pace e di salute, nel quale ognuno può realizzare i propri sogni e le proprie speranze. E un pensiero a coloro che soffrono, ai malati, agli anziani, alle persone che hanno di meno. A loro deve andare sempre di più una mano tesa, un'opportunità, un desiderio di essere in famiglia e insieme. Che sia un anno di pace, di serenità e anche di opportunità". È il messaggio di auguri per le feste natalizie 2023 del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, rivolto a tutti i cittadini napoletani.

Manfredi: "Napoli sta crescendo, ma bisogna migliorare i servizi"

Il primo cittadino, nel videomessaggio trasmesso dal suo ufficio, al secondo piano di Palazzo San Giacomo, giovedì 21 dicembre 2023, ha tracciato anche un bilancio dell'anno appena trascorso e che si avvia a conclusione:

"La città sta crescendo – ha detto Manfredi – abbiamo tantissimi turisti in città. Napoli ha l'attenzione di tutto il mondo, è al centro dello spettacolo, del teatro, della musica, degli investimenti internazionali. Dobbiamo crederci tutti insieme, fare di più per migliorare i servizi, le opportunità, le occasioni per questa straordinaria città, ma sono sicuro che insieme costruiremo una grande Napoli, europea, accogliente, che può dare opportunità a tutti. Crediamoci insieme. Costruiamo un grande futuro per la nostra bellissima città".

Il giocattolo sospeso per i bimbi napoletani

C’era anche Fabio Cannavaro ieri pomeriggio nel cortile di Palazzo San Giacomo dove si è tenuta la distribuzione dei primi doni natalizi raccolti attraverso il progetto “Giocattolo sospeso”. Alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi, dell’assessore Politiche giovanili e al Lavoro, Chiara Marciani, e degli altri componenti della Giunta, sono stati consegnati alcuni dei pacchi dono destinati ai bambini meno fortunati.

Quella di oggi è solo una tappa del progetto che continua fino al 6 gennaio: è ancora possibile contribuire, infatti, acquistando un giocattolo presso uno dei punti vendita inseriti nella rete di negozianti che hanno aderito oppure online attraverso la piattaforma.

Il link per aderire all'iniziativa del giocattolo sospeso

Nel corso dell’iniziativa è stata premiata, per la sua storia e il suo talento, la giovane promessa del Calcio Napoli femminile Maria Grazia Onorato. Alla consegna dei doni hanno preso parte anche alcuni piccoli ospiti della Fondazione A Voce d’‘e creature Onlus e di altre associazioni che si occupano di bambini disagiati sul territorio e la Sanitansamble, orchestra del rione Sanità di Napoli che aiuta i giovani a costruire il loro futuro in un contesto difficile. A fare da colonna sonora dell’evento è stata l’esibizione di due solisti di etnia rom.

“Il Giocattolo sospeso è una bellissima iniziativa che sta avendo un grande successo e ringrazio tutti i Napoletani per la solidarietà che hanno messi in campo – ha affermato il sindaco Manfredi –. Questa è una città che non dimentica mai i più fragili, i più deboli. Ci saranno tanti bambini che potranno avere un giocattolo durante le festività natalizie grazie alla generosità dei Napolitani. È un piccolo momento di gioia, quella gioia di cui tutti abbiamo bisogno e che tutti vogliamo condividere”.

“Ormai il Giocattolo sospeso sta diventando una bella tradizione. È un momento di gioia insieme a tanti bambini e bambine delle associazioni. Oggi abbiamo consegnato i primi regali, che sono un centinaio, ma già domani pomeriggio iniziano un tour che continuerà anche nella giornata del 23 e il 29 quando ci recheremo al Santobono e nel reparto di Pediatria del Secondo Policlinico”, ha concluso l’assessore Marciani.