Giro d’Italia Napoli, caos traffico a Ponticelli: auto contro mano per evitare le code Nella zona di via Marina dove c’era il senso unico, auto contro mano per evitare code e autostrada. Disagi nelle mense delle scuole rimaste aperte: arrivano i panierini.

A cura di Pierluigi Frattasi

È partito questa mattina il piano traffico per il passaggio del Giro d'Italia a Napoli. Molte strade chiuse sul Lungomare, o ridotte, come su via Marina. Caos nella zona di Ponticelli, nell'area est, dove è stato istituito il senso unico di circolazione verso piazza Municipio. Non potendo tornare indietro, molte auto, per evitare le code e di restare bloccate nel traffico, hanno imboccato la strada contro senso, perché l'alternativa sarebbe stata prendere l'autostrada.

Per il resto, al momento, il dispositivo di traffico sta funzionando bene e non si segnalano altri disagi. La manifestazione sportiva è iniziata questa mattina alle 10,30, con la sfilata dei ciclisti. La corsa rosa vera e propria partirà, invece, oggi pomeriggio, alle ore 14.00.

Disagi nelle mense delle scuole rimaste aperte: arrivano i panierini

Disagi anche in alcune scuole di Napoli non ricomprese tra quelle chiuse. Il Comune di Napoli, infatti, in occasione del passaggio del Giro d'Italia per oggi, 11 maggio, ha disposto con ordinanza contingibile e urgente solo la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado ricomprese nelle Municipalità IV e VI, mentre le scuole sono rimaste aperte oggi in tutto il resto della città.

Per le altre scuole rimaste aperte, però, si è creato il problema di garantire il servizio mensa, visto che le ditte della refezione in alcuni casi hanno sede nelle zone interessate dal piano traffico, con divieto di transito anche negli orari previsti per la consegna dei pasti.

Per risolvere il problema, il Comune ha disposto solo per la giornata dell'11 maggio, “di provvedere alla consegna del pasto negli orari ordinariamente previsti”, ma con la “somministrazione di cestini da parte delle ditte fornitrici”, secondo una modalità che viene adottata anche per le gite scolastiche. Insomma, le ditte hanno consegnato i panierini con primo e secondo, prima delle 10,30, per evitare il blocco della circolazione, invece del tradizionale scodellamento del cibo.