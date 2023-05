È ufficiale, domani scuole chiuse a Napoli per il Giro d’Italia 2023: ecco l’elenco degli istituti interessati Giro d’Italia 2023, sospesa domani l’attività didattica nelle Municipalità 4 (San Lorenzo, Vicaria, Poggioreale, Zona Industriale) e 6 (San Giovanni-Barra-Ponticelli).

A cura di Redazione Napoli

Chiudono le scuole a Napoli per il giro d'Italia domani 11 maggio 2023. Ma non in tutta la città. Come anticipato da Fanpaage.it il sindaco Gaetano Manfredi ha firmato un’ordinanza che prevede, in occasione della sesta tappa della gara ciclistica, la chiusura delle scuole ricadenti nelle municipalità 4 e 6. Si tratta della IV Municipalità San Lorenzo, Vicaria, Poggioreale, Zona Industriale e della VI Municipalità San Giovanni-Barra-Ponticelli.

I ciclisti che gareggiano per la tappa Napoli-Napoli taglieranno il capoluogo partenopeo dall'area Est al Lungomare di via Caracciolo. In questa zona previsto un importante piano traffico e diverse strade saranno chiuse alla circolazione veicolare o subiranno una riduzione della carreggiata, come via Marina.

Nella Municipalità 4 oltre le scuole medie inferiori e superiori, chiuse le scuole per l'infanzia del 7 circolo didattico; idem nella Municipalità sesta di Napoli Est, dove oltre gli asili nido e le scuole per l'infanzia di 10, 11, 12 e 13esimo circolo sospesa attività didattica anche per medie inferiori e medie superiori.

Oggi scuole chiuse a Salerno dove è passato il Giro d'Italia, domani 11 maggio analogo provvedimento per i Comuni di a Castellammare di Stabia, Torre Annunziata, Torre del Greco, Boscoreale. A Portici scuole chiuse dalle ore 13,00. Scuole chiuse anche in Penisola Sorrentina a Sorrento, Piano e Vico Equense. Il Giro arriverà a Napoli per la 46ª volta. In questa speciale graduatoria, Napoli è terza dopo Milano e Roma.