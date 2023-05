Giro d’Italia 2023 a Napoli, a che ora parte e dove passa: orari e strade chiuse zona per zona Oggi, giovedì 11 maggio 2023 il Giro d’Italia passerà da Napoli e provincia per la tappa numero 6: ecco il percorso e gli orari in cui i ciclisti passeranno, zona per zona.

A cura di Valerio Papadia

Tutto pronto per il passaggio del Giro d'Italia 2023 a Napoli: oggi, giovedì 11 maggio, si svolgerà la sesta tappa della Corsa Rosa. Lunga 162 chilometri, la tappa attraverserà Napoli e la sua provincia, con particolare riferimento all'Area Vesuviana, ma anche la provincia di Salerno, nella bellissima cornice della Costiera Amalfitana. Si tratta di una tappa molto movimentata, costituita da molte salite e discese; gli ultimi tre chilometri, però, sono in rettilineo, dal momento che la carovana rosa passerà in città.

A che ora parte il Giro d'Italia a Napoli da Piazza Plebiscito e dove passa

La sesta tappa del Giro d'Italia prenderà il via dallo Start Village posto in piazza del Plebiscito, nel cuore di Napoli: la partenza è prevista per le ore 12.55, mentre l'arrivo, sul Lungomare, è previsto per le 17.26. Ecco l'inizio del percorso:

Start Village (piazza Plebiscito): 12.55

Pollena Trocchia: 13.24

Sant'Anastasia: 13.26

Somma Vesuviana: 13.32

Ottaviano: 13.39

San Giuseppe Vesuviano: 13.42

Boscoreale: 13.51

Pompei: 13.55

A questo punto, i corridori entreranno in provincia di Salerno, per poi fare ritorno nuovamente nella provincia di Napoli:

Scafati (Salerno): 13.59

Sant'Antonio Abate (Napoli): 14.04

Gli orari di passaggio in provincia di Salerno: il percorso in Costiera Amalfitana

A questo punto, la corsa entrerà stabilmente nella provincia di Salerno: la tappa proseguirà, infatti, nella splendida cornice della Costiera Amalfitana. Ecco gli orari:

Angri: 14.11

Valico di Chiunzi: 14.40

Tramonti: 14.44

Colle San Pietro: 14.53

Ravello: 15.01

Strada Statale Costiera Amalfitana: 15.08

Atrani: 15.09

Amalfi: 15.09

Gallerie: 15.18

Furore: 15.19

Gallerie: 15.20

Praiano: 15.24

Positano: 15.25

Il ritorno a Napoli e il traguardo sul Lungomare

Dopo le salite e le discese della Costiera Amalfitana – la parte più dura del percorso – la carovana rosa ritornerà nella provincia di Napoli per la parte conclusiva della tappa e l'arrivo in via Caracciolo, sul Lungomare partenopeo. Il cronoprogramma prevede:

San Pietro: 15.49

Picco Sant'Angelo: 15.56

Sant'Agate dei Due Golfi: 15.59

Sorrento: 16.12

Piano di Sorrento: 16.16

Vico Equense: 16.25

Gallerie: 16.29

Castellammare di Stabia: 16.38

Torre Annunziata: 16.49

Torre del Greco: 17.03

Portici: 17.08

San Giorgio a Cremano: 17.11

Napoli (via Gianturco/via Reggia di Portici): 17.17

Napoli (traguardo via Caracciolo): 17.26

Tutte le strade chiuse per il Giro d'Italia a Napoli

Per consentire il passaggio della sesta tappa del Giro d'Italia a Napoli, il Comune ha varato un apposito piano traffico, disponendo la chiusura di molte strade, divieti di circolazione e divieti di sosta. Ecco tutte le strade chiuse a Napoli oggi:

Dalle ore 10.30 alle ore 14.30:

via Argine, carreggiata sinistra verso tratto di collegamento da via delle Industrie a via Galileo Ferraris

via Argine, rampa di collegamento tra via delle Repubbliche Marinare e via Argine verso il Comune di Cercola

via Argine, carreggiata lato destro del senso di marcia verso il comune di Cercola, tratto da via delle industrie al confine comunale

Traversa via Argine

via Tavernola a Casa Vecchia, tratto da via Argine a traversa Fossitelli

strada comunale Traversa

via Abbeveratorio, da via Argine a traversa Abbeveratoio

strada comunale dell'Oliva, da via Argine a cupa vicinale dell'Olivo

via Napoli, da via Argine a via Viscardi

via Principe di Napoli, da via Argine a vico Evangelista

vico Evangelista e via Immacolata Concezione, da via Argine a via del Risanamento

viale Margherita, da via Argine a via del Risanamento

via San Michele, da via Argine a via vicinale Lettieri

via Malibran, da via Argine a via vicinale Lettieri

via Agostino Nifo

via Virginia Wolf, da via Argine a via cupa Lettieri

via Giacomo Matteotti, da via Argine a via Carafa

Dalle ore 10.30 alle ore 17.30: