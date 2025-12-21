Gira sul Lungomare di Napoli con auto sequestrata, targa straniera e documenti falsi: bloccato dalla Polizia Locale

I controlli della Polizia Locale in piazza Sannazaro questa notte: un automobilista è stato denunciato perché guidava un’auto sequestrata, con targa straniera e documenti falsi.

Immagine di repertorio

Gira in piazza Sannazaro a Chiaia, vicino al Lungomare di Napoli, con un'auto con targa straniera e documenti falsi. Sia la carta di circolazione che il certificato Reve, obbligatorio per legge, infatti, erano fasulli. Non solo. Perché anche il veicolo era già gravato da un precedente sequestro amministrativo per mancanza di assicurazione. Beccato dalla Polizia locale di Napoli, sotto il coordinamento del Comandante Generale Ciro Esposito, è stato denunciato alla magistratura. L'episodio è accaduto nella serata di ieri, sabato 20 dicembre, nel corso dei controlli messi in campo dai caschi bianchi nell'ambito del progetto “Guida Responsabilmente”.

Il presidio della Polizia locale in piazza Sannazaro

Il Comune di Napoli, infatti, è costantemente impegnato per garantire la sicurezza stradale e il contrasto alla guida in stato di alterazione. Nell'ultimo fine settimana, nell'ambito del Progetto "Guida Responsabilmente", la Polizia Locale di Napoli ha condotto una operazione di controllo nell’area di Piazza Sannazaro. L’intervento, iniziato alle ore 18,00 e protrattosi fino alle 3,00 del mattino, ha visto impegnati sei operatori tra il personale motociclistico dell’Unità Operativa Gruppo Intervento Territoriale e gli agenti dell’Unità Operativa Chiaia.

Alla fine il bilancio dell'operazione è pesante: 54 conducenti sottoposti ad accertamenti alcolemici preliminari; 3 soggetti risultati positivi all’alcoltest; 3 patenti ritirate per la successiva sospensione. Nello specifico, due conducenti sono stati sanzionati per aver superato i limiti della fascia più bassa (Articolo 186 comma 2, lettera a), mentre per un terzo soggetto è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria per il superamento di una soglia alcolemica più elevata (Articolo 186 comma 2, lettera b), configurando un’ipotesi di reato.