Giovanni ucciso a 18 anni al Luna Park a Torre del Greco, devastato l’Ospedale Maresca Al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maresca si sono radunate alcune persone, tra congiunti e amici delle due vittime, danneggiate vetrate di porte e pareti.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto di Peppe Pace

Il Pronto Soccorso dell'ospedale Maresca di Torre del Greco danneggiato dai parenti delle vittime della rissa al luna park di stanotte. I familiari dei due 18enni feriti a coltellate, dei quali uno, Giovanni Guarino, è deceduto per una pugnalata al cuore, e l'altro è attualmente ricoverato con una coltellata poco sotto il cuore, sono accorsi presso il Pronto Soccorso del presidio sanitario corallino non appena hanno saputo dell'accaduto. Non sono mancati attimi di tensione, con rabbia e disperazione per la grande tragedia: danneggiate porte e muri, ma nessuna minaccia a personale medico. Il ragazzo è giunto direttamente all'Ospedale Maresca già morto per le lesioni gravi riportate da circa 7 fendenti. L'altro giovane invece, anche lui del 2003, 18enne e di Torre del Greco, è attualmente ricoverato con prognosi riservata, ma non in pericolo di vita.

Danneggiato il Pronto Soccorso del Maresca

All'interno del Pronto Soccorso dell'Ospedale Maresca di Torre del Greco si sono radunate alcune persone, tra congiunti e amici delle due vittime, che in un primo momento di agitazione hanno provocato lievi danni. Riscontrate dalle forze dell'ordine 4 vetrate di porte danneggiate e un buco in una parete di cartongesso, ma nessuna minaccia e nessuna aggressione a personale sanitario.

La rissa tra giovani, con l'accoltellamento, secondo le prime ricostruzioni, è scoppiata ieri sera, attorno alle 23, al Luna Park, a Torre del Greco, nella zona tra via Giacomo Leopardi e via Nazionale. Il parco giochi con le giostre era stato allestito in un parcheggio pubblico. All'interno, c'è stata una violenta lite tra ragazzi, al momento non si conosce ancora il numero delle persone coinvolte, ma sarebbero almeno 4. La lite sarebbe scaturita da futili motivi.

La Polizia di Stato è stata chiamata per il ferimento dei giovani, uno dei quali ferito mortalmente. Giovanni Guarino, 18enne, nato a Torre del Greco, nel maggio 2003 e incensurato, e residente nel Comune Corallino. Anche l'altro ragazzo ferito, anche lui 18enne, è residente a Torre del Greco. Sul posto sono stati fatti accertamenti tecnici, non sono state trovate armi. Ma sono state acquisite le immagini delle telecamere di video-sorveglianza. Indagini affidate alla Polizia di Stato del commissariato di Torre del Greco e alla squadra mobile.