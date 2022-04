“Mio figlio colpito sotto al cuore, era grande amico di Giovanni”, parla la mamma del 18enne ferito A Fanpage.it la madre del ragazzo di 18 anni accoltellato al luna park a Torre del Greco, assieme all’amico Giovanni Guarino che purtroppo è morto: “Mi dispiace tanto, erano amici del cuore”

"Sto male. Mio figlio ha una ferita sotto al cuore. È fuori pericolo, ma ancora sotto osservazione. Speriamo che vada tutto bene". A parlare è la mamma del 18 enne ferito a coltellate, assieme all'amico Giovanni Guarino, nella rissa al Luna Park a Torre del Greco avvenuta ieri sera. Le due vittime, entrambe 18enni e residenti a Torre del Greco, sono stati aggrediti per futili motivi. "Mi dispiace tanto. Erano amici del cuore", commenta a Fanpage.it la mamma del ragazzo che è ancora ricoverato in prognosi riservata presso l'Ospedale Maresca.

La rissa è scoppiata poco prima delle ore 23, nel Luna Park che è stato allestito in un parcheggio pubblico tra via Leopardi e via Nazionale, nel comune corallino. Giovanni Guarino è stato pugnalato al cuore ed è morto prima di arrivare all'Ospedale Maresca. Tanti i messaggi di solidarietà che amici, conoscenti ma anche cittadini comuni stanno lasciando in queste ore sulle pagine social, anche della famiglia, che sarebbe conosciuta e impegnata in diverse attività commerciali nella zona del centro cittadino. Guarino aveva una sorella minore e viveva ai confini tra Torre del Greco ed Ercolano.

