Giovanni Scippa trovato morto a Miano, era scomparso 5 giorni fa da Marano Il 50enne Giovanni Scippa è stato trovato senza vita a Napoli, nel quartiere Miano. Era scomparso il 13 luglio da casa sua a Marano, in provincia, non aveva portato con sé telefono e documenti; i familiari avevano sporto denuncia e avevano diffuso un appello sui social chiedendo aiuto per rintracciarlo. È stata disposta l’autopsia.

A cura di Nico Falco

È stato trovato morto Giovanni Scippa, il 50enne di Marano, in provincia di Napoli, scomparso da casa sua cinque giorni fa; la famiglia aveva denunciato la sparizione e aveva lanciato un appello sui social a chiunque avesse sue notizie, chiedendo di contattare i familiari o di rivolgersi alle forze dell'ordine. Oggi, il drammatico epilogo: il cadavere è stato rinvenuto a Napoli, nel quartiere Miano, nella periferia nord della città, a pochi chilometri dall'abitazione dell'uomo.

Scippa era sposato e aveva un figlio piccolo. Il 13 luglio scorso, martedì, si era allontanato da casa senza portare con sé il telefono cellulare e i documenti. La famiglia aveva diffuso un appello sui social, descrivendo i vestiti che indossava al momento della scomparsa e mettendo a disposizione diversi numeri di telefono per chiunque lo avesse visto o avesse elementi potenzialmente utili a rintracciarlo. Tra le segnalazioni arrivate alla famiglia, quella che lo collocava nel pomeriggio di ieri in via San Rocco, a Napoli, tra i quartieri di Chiaiano e Capodimonte.

Il telefonino era stato acquisito dai carabinieri, che nell'ambito delle indagini sulla scomparsa avevano effettuato accertamenti per cercare di capire dove fosse diretto e se avesse un appuntamento con qualcuno. Il corpo senza vita è stato ritrovato nel pomeriggio di oggi, 18 luglio. I familiari sono stati avvertiti dalle forze dell'ordine. Sul corpo non ci sarebbero tracce di violenza, ma il magistrato di turno ha ugualmente disposto l'autopsia per appurare le cause del decesso; la salma è stata quindi sequestrata in vista degli accertamenti autoptici, che si svolgeranno nei prossimi giorni.