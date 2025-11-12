Regionali Campania, Giorgia Meloni a Napoli venerdì 14 per Cirielli, piano traffico con strade chiuse e divieti

Giorgia Meloni

La Premier Giorgia Meloni a Napoli venerdì 14 novembre per tirare la volata a Edmondo Cirielli, candidato a governatore per il centrodestra. L'appuntamento è al Palapartenope di Fuorigrotta. Il quartiere occidentale di Napoli sarà blindato. Per l'occasione, su richiesta della Questura, il Comune ha predisposto un apposito piano traffico con strade chiuse e divieti di sosta, nell'area circostante il palazzo dell'evento. Ci saranno decine di poliziotti a presidiare i varchi. Assieme alla Presidente del Consiglio ci saranno probabilmente anche la sorella Arianna ed altri esponenti del centrodestra, come l'ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, oggi capolista di Fratelli d'Italia alle regionali del 23 e 24 novembre prossimi.

Il piano traffico a Fuorigrotta per la visita del presidente del Consiglio

Il Comune di Napoli, come detto, ha istituto un particolare dispositivo di circolazione in alcune strade della Municipalità 10 Bagnoli-Fuorigrotta, in occasione della partecipazione del presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, all'evento per la campagna elettorale di Edmondo Cirielli al “Palapartenope”. La Questura ieri ha fornito le indicazioni di Pubblica sicurezza. Ma non è escluso che il dispositivo possa variare, se vi dovessero essere delle necessità. Di seguito le strade interessate:

A) Sospendere, dalle ore 00.00 di venerdì 14 novembre 2025 e fino a cessate esigenze, gli stalli di sosta a pagamento, la sosta per i motocicli, la sosta per il carico/scarico merci, la sosta riservati ai taxi e qualsiasi altra tipologia di sosta autorizzata in:

1) via Barbagallo, su ambo i lati;

2) Via Labriola, su ambo i lati;

3) Viale Giochi del Mediterraneo, dall’incrocio con via Labriola fino all’incrocio con via Nuova Agnano, su ambo i lati;

4) via Terracina, su ambo i lati.

B) Istituire, dalle ore 00.00 di venerdì 14 novembre 2025 e fino a cessate esigenze, il divieto di sosta e di fermata nei tratti stradali riportati al precedente comma A).

C) Istituire, dalle ore 13.00 di venerdì 14 novembre 2025 e fino a cessate esigenze, il divieto di transito veicolare, eccetto i veicoli di emergenza, di soccorso, delle Forze dell’Ordine e degli autorizzati, in:

1) via Barbagallo;

2) Via Labriola;

3)Viale Giochi del Mediterraneo, dall’incrocio con via Labriola fino all’incrocio con via Nuova Agnano.

D) Sospendere, dalle ore 13.00 di venerdì 14 novembre 2025 e fino a cessate esigenze, le fermate bus ANM ubicate in via Barbagallo, via Labriola e Viale Giochi del Mediterraneo.

E) Istituire, dalle ore 08.00 di venerdì 14 novembre 2025 e fino a cessate esigenze, il divieto di sosta nell’area di parcheggio di via Barbagallo n°42, eccetto i veicoli delle Forze dell’Ordine impiegati nel servizio di Ordine Pubblico.