Sangiuliano col cappellino rosso come Trump: “Make Naples Great Again”

Gennaro Sangiuliano con il cappellino rosso e la scritta "Make Naples Great Again" sul modello di Donald Trump. L'ex ministro, giornalista Rai e candidato capolista alle regionali in Campania per Fratelli d'Italia, si ispira per la sua campagna elettorale al berretto "Maga" sfoggiato dal presidente americano, figura che non ha mai nascosto di apprezzare, avendogli dedicato anche due libri: uno nel 2017, l'altro, recentissimo, nel 2024, intitolato "La rivincita".

Una "rivincita" che forse lo stesso Sangiuliano cerca, visto che fino ad un anno fa era considerato in pole position per la candidatura a governatore della Campania per il centrodestra, poi sfumata dopo l'affaire Maria Rosaria Boccia e le dimissioni da ministro. Oggi l'imprenditrice di Pompei ha annunciato il ritiro dalle regionali, dove era candidata con la lista di Stefano Bandecchi, dopo aver ricevuto un secondo avviso di garanzia.

Il capolista di Fdi: "Uso a Napoli lo slogan fortunato di Trump"

Sangiuliano, intanto, si è presentato agli appuntamenti elettorali a Napoli con il cappellino rosso e lo slogan portafortuna del tycoon. ”È la rimodulazione in salsa napoletana – ha spiegato – dello slogan fortunato della campagna elettorale di Donald Trump. Tuttavia bisogna essere precisi. Il primo a coniare lo slogan ‘Make America Great Again' fu il grande Ronald Reagan e poi dopo di lui Trump". E proprio a Reagan, il presidente repubblicano degli anni '80, Sangiuliano aveva dedicato la biografia precedente, scritta nel 2021.

"Io lo adotto qui a Napoli – ha aggiunto il giornalista Rai, riferendosi all'acronimo Maga – C'è da fare Napoli grande, perché Napoli ha tutte le premesse per diventarlo, perché è grande nel suo spettacolare paesaggio, è grande nella sua storia, e perché noi siamo stati una grande civiltà. Il nostro territorio ha visto la successione storica di civiltà importantissime, dal mondo greco al mondo romano, e poi via nei secoli e tutto questo ci ha lasciato qualcosa di importante e significativo".