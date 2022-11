Gigi D’Alessio & Friends in concerto a piazza del Plebiscito a Napoli il 26 e 27 maggio 2023 Lo spettacolo “GIGI – UNO COME TE – Ancora Insieme” si terrà nella prossima primavera. Sul palco, assieme a Gigi, tanti altri artisti e ospiti.

A cura di Pierluigi Frattasi

Gigi D'Alessio torna in concerto in piazza del Plebiscito a Napoli il 26 e 27 maggio 2023. Il grande cantautore partenopeo, nominato ambasciatore della musica napoletana nel mondo dal Comune di Napoli, ha annunciato un nuovo grande show nella piazza più importante della città, dopo il grande successo di quest'anno. Lo spettacolo del prossimo maggio si chiamerà “GIGI – UNO COME TE – Ancora Insieme”. Assieme a Gigi D'Alessio, sul palco, ci saranno anche tantissimi altri artisti ed ospiti, per una serata di grande musica e intrattenimento. Le prevendite per la nuova data apriranno alle ore 16,00 di giovedì 24 novembre, su Ticketone.it, Etes.it e nei punti vendita abituali.

Gigi D'Alessio: "Grande gioia tornare al Plebiscito"

Ad annunciare l'evento è stato lo stesso Gigi D'Alessio che ha pubblicato un video e un post sulla sua pagina Facebook: "Ciao a tutti – dice – la volta scorsa vi ho detto che per me era Natale, ma adesso siamo quasi a Natale, e quando mi vedete sotto questo albero è perché ci sono delle notizie straordinarie da darvi! Con gioia immensa posso dirvi che DOPPIAMO, ancora una volta, Piazza del Plebiscito! Ci vediamo a Napoli per “GIGI – UNO COME TE – Ancora Insieme” venerdì 26 maggio e sabato 27 maggio 2023 per due serate imperdibili!Non potete mancare, vi aspetto I biglietti per la data del 27 maggio saranno disponibili in prevendita dalle ore 16.00 di domani nei circuiti di vendita e prevendita abituali. #UnoComeTe #AncoraInsieme Friends and Partners – Concerti ed eventi Giampiero Tramice".

A giugno il concertone al Plebiscito per i 30 anni di carriera

Gigi è stato nominato ambasciatore della musica napoletana nel mondo dal Comune di Napoli. Lo scorso giugno, Gigi D'Alessio, autore di successi intramontabili come "Non dirgli mai" e "Tu che ne sai", aveva riempito Piazza del Plebiscito con decine di migliaia di persone per il concertone "Gigi Uno Come te – 30 anni insieme", per i suoi primi 30 anni di carriera. Una due giorni di musica e grandi ospiti – venerdì 17 e sabato 18 giugno – con la prima serata trasmessa in diretta su Rai Uno. Grazie al concerto sono stati raccolti circa 100mila euro, interamente devoluti da Gigi in beneficenza all'Ospedale Pediatrico Santobono di Napoli. Il denaro raccolto è stato poi destinato all'accoglienza e alla cura dei tanti bambini arrivati dall'Ucraina affetti da gravi patologie. "Perché tutti i bambini – questo il messaggio dell'evento – hanno diritto a ricevere le cure migliori".