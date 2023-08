Gerardo morto a 29 anni in un incidente stradale, a Camerota due giorni di lutto cittadino Il giovane rimasto vittima di un incidente sulla strada del Mingardo. Domani i funerali nella chiesa di Sant’Alfonso.

A cura di Pierluigi Frattasi

Lutto a Camerota, in provincia di Salerno, per la scomparsa di Gerardo Di Maio, morto a 29 anni in un tragico incidente stradale avvenuto stanotte sulla strada del Mingardo. Ferita lievemente anche una ragazza che era a bordo con lui nella sua Smart. Ancora da chiarire la dinamica di quanto avvenuto.

Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri della stazione di Camerota e del nucleo operativo radiomobile di Sapri e l'ambulanza del 118. Gerardo era molto conosciuto e amato sul territorio, anche in qualità di giocatore centrocampista della squadra di calcio Polisportiva Marina di Camerota. I funerali si terranno domani, domenica 6 agosto 2023, nella chiesa di Sant'Alfonso a Camerota.

Lutto cittadino a Camerota

La tragica scomparsa del giovane ha molto scosso tutta la comunità e sono tantissimi i messaggi di vicinanza alla famiglia che stanno arrivando in queste ore per la dolorosa e prematura perdita. Il sindaco di Camerota, Mario Salvatore Scarpitta, ha proclamato il lutto cittadino. In una nota il Comune di Camerota scrive:

In seguito alla tragica notizia della scomparsa di Gerardo a soli 29 anni, il sindaco di Camerota ha disposto la proclamazione del lutto cittadino, fino al termine del rito funebre, per i giorni 5 e 6 agosto 2023. Condoglianze a tutta la famiglia per questo immane dolore.

Anche il Festival del Meeting del Mare di Camerota ha voluto ricordare Gerardo:

Non sappiamo se e come dirlo, ma avvertiamo che qualcosa di noi se n’è andata per sempre. Ma anche quello che perdiamo senza rimedio ci rende misteriosamente più ricchi, più maturi, più sicuri delle cose eterne. Esatto. Delle cose eterne. Perché la tua ineguagliabile forza e la tua incontenibile energia di vita non sono affatto finite. Le restituirai sempre a tutti, quando ne avremo bisogno, ai tuoi cari, ai tuoi amici, a quelli che ti stanno piangendo dilaniati da un assurdo dolore e ancora non si sono accorti che sei già eterno, meraviglioso Gerry. Un bacio senza fine da tutti noi. Don Gianni e gli amici del Meeting del Mare.

Condoglianze anche dall'Asd Caggiano Calcio che in su Facebook scrive: