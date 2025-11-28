Gerardo Adesso, 51 anni, morto mentre lavorava nei boschi: disposta l’autopsia. Lutto nel Salernitano

Il taglialegna è morto in circostanze ancora da chiarire mentre lavorava in Basilicata. Lutto a Polla, cittadina della provincia di Salerno, dove il 51enne viveva e dove era molto conosciuto.

Gerardo Adesso

Un'altra morte bianca, sul posto di lavoro, quella di Gerardo Adesso, 51 anni, originario di Polla, nella provincia di Salerno che, nella giornata di ieri, giovedì 27 novembre, è deceduto in circostanze ancora da chiarire mentre lavorava nei boschi a Satriano di Lucania, cittadina della Basilicata al confine con la Campania. Da quanto si apprende, Gerardo Adesso, nella mattinata di ieri, stava tagliando la legna nei boschi lucani quando è sopraggiunto il decesso, le cui cause sono ancora sconosciute: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 51enne, nonché i carabinieri, che hanno avviato le indagini per fare piena luce sulla vicenda.

Sul corpo di Gerardo Adesso è stata disposta l'autopsia

La notizia della morte di Gerardo Adesso ha sconvolto la comunità di Polla, paesino di circa 5mila anime nel Vallo di Diano, dove la Campania incontra la Basilicata. Il taglialegna 51enne, infatti, era molto conosciuto nella cittadina ed era soprannominato "Fengus". Sia le autorità che la famiglia vogliono fare piena luce sulla morte di Gerardo Adesso e, per questo motivo, l'Autorità Giudiziaria competente ha disposto il sequestro della salma del 51enne, sulla quale, nei prossimi giorni, sarà eseguita l'autopsia, che dovrebbe chiarire le cause del decesso dell'operaio boschivo. Non è ancora chiaro, infatti, se al momento del decesso Gerardo Adesso si trovasse da solo, né chi abbia allertato i soccorsi.