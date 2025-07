Geolier ospita al suo concerto i giovani pazienti di ematologia e oncologia del Vanvitelli

Il cantante di Secondigliano, che già nei mesi scorsi era stato di persona in reparto, ha ospitato in Terrazza Vip trenta giovani pazienti dell’ospedale.

I ragazzi con gli striscioni al concerto di Geolier

C'erano anche i giovani pazienti del reparto di Ematologia ed Oncologia Pediatrica dell’Azienda ospedaliera dell’Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli” al concerto di Geolier che si è tenuto all'Ippodromo di Agnano. I ragazzi sono stati ospiti del cantante di Secondigliano, che li aveva invitati ad assistere al suo maxi-concerto: erano in trenta tra bambini ed adolescenti, accompagnati dai volontari dell'Associazione Genitori Oncologia Pediatrica, medici ed infermieri. Per loro una visuale esclusiva dalla Terrazza Vip, dove hanno potuto godersi il concerto in sicurezza.

E non solo: i ragazzi hanno trascorso anche due giorni tra giochi e foto con influencer e youtuber presenti, prima del concerto vero e proprio che ha fatto registrare il tutto esaurito. Non è la prima volta del resto che il rapper dell'area nord regala qualche ora di svago ai piccoli pazienti dell'ospedale: ad ottobre, era andato di persona nel nosocomio partenopeo per giocare a biliardino e alla PlayStation con i piccoli, trascorrendo qualche ora con i giovani pazienti dell'ospedale Vanvitelli e regalando loro una giornata indimenticabile, preludio di quella vissuta ad Agnano, quando hanno potuto assistere al concerto del loro beniamino dalla Terrazza Vip dell'Ippodromo di Agnano. "Nuje pe te, tu pe nuje", lo striscione esposto dai ragazzi, che richiama il brano con cui Geolier ha sfiorato la vittoria a Sanremo un anno fa, chiudendo al secondo posto dietro Angelina Mango.