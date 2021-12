Trasporto pubblico a Napoli

Galleria Vittoria dissequestrata dopo 15 mesi, il Comune: “Presto riaprirà alle auto” La Procura della Repubblica di Napoli ha dissequestrato la Galleria Vittoria dopo 15 mesi. Il Comune: “Dopo i collaudi, riaperta alle auto”

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La Procura della Repubblica di Napoli ha dissequestrato la Galleria Vittoria dopo 15 mesi. Presto sarà riaperta alle auto. Il Comune di Napoli, oggi, 10 dicembre 2021, ha ricevuto la comunicazione da parte della Procura della Repubblica del provvedimento di dissequestro della Galleria Vittoria, ritenendo eliminati tutti i pericoli. Nuovi cavi di rame per i condotti di aerazione, dopo quelli rubati negli scorsi mesi, sono arrivati nella giornata di ieri e l'azienda Citelum (gestore e custode dell'impianto elettrico) sta provvedendo in queste ore all'installazione degli stessi. "Al termine dei lavori – spiega il Comune in una nota – si procederà al collaudo dell'impianto di aereazione da parte dei soggetti preposti e la Galleria potrà essere riaperta".

La Galleria della Vittoria, che collega via Acton a via Arcoleo ed è una importante via di comunicazione tra la parte ovest e il centro storico, è chiusa da settembre 2020, dopo il crollo di un pannello dalla volta. La Procura della Repubblica era poi intervenuta a novembre dello scorso anno, sequestrando la struttura, per vigilare sui lavori. Il Comune ha poi affidato all'Anas i lavori di ristrutturazione dell'impianto, che sono stati ultimati lo scorso novembre. Dopo la consegna del cantiere dall'Anas al Comune, però, si è scoperto che dal cantiere erano stati trafugati i cavi di rame destinati agli aeratori. Un danno di circa 80mila euro. Palazzo San Giacomo ha avviato un'indagine, mentre è stato predisposto l'acquisto di altri cavi.

Mercoledì, l'assessore alle Opere Pubbliche, Edoardo Cosenza, ha spiegato che "la prima parte dei cavi in rame, all'incirca un terzo del totale, è arrivata ieri pomeriggio. Da giovedì inizia l'istallazione da parte di Citelum con il controllo del Comune; in parallelo arriva la rimanente parte dei cavi. Sempre in parallelo inizierà il collaudo delle quattro coppie di aeratori, fermi da oltre 14 mesi. Quando tutto sarà terminato? A meno di imprevisti, entro la prossima settimana. Prosegue l'interlocuzione istituzionale di Anas, Direzione lavori e Comune con la Procura, per la verifica della sicurezza strutturale della Galleria dopo gli interventi di effettuati".

"A partire da Ottobre – ha aggiunto Cosenza – si è provveduto alla sostituzione delle impalcature sulle facciate storiche di ingresso della Galleria, approfittando dei lavori. Adesso sono impalcature sicure senza elementi al centro fra le corsie. Le impalcature erano posizionate da anni per proteggere dalla caduta di calcinacci e in passato era persino capitato che un mezzo impattasse contro la pericolosa impalcatura centrale verticale oggi eliminata. Adesso finalmente la nuova impalcatura diventa lo strumento per i lavori sulle facciata, con finanziamenti ad hoc, con lavori di restauro storico che non hanno alcun impatto con l'utilizzo della Galleria".