Galleria Vittoria chiusa, finiti i lavori: Anas consegna il tunnel rifatto al Comune L’Anas ha ultimato i lavori di manutenzione e riconsegnato la Galleria Vittoria al Comune di Napoli; la riapertura subordinata al via libera della Procura.

A cura di Nico Falco

Sono terminati i lavori di manutenzione straordinaria all'interno della Galleria Vittoria: nel pomeriggio di oggi, 29 novembre, l'Anas (Gruppo FS Italiane) ha consegnato al Comune di Napoli le aree a seguito del completamento dell'intervento, eseguito per un investimento complessivo di 2 milioni di euro, secondo quanto stabilito dalla specifica convenzione. La galleria potrà quindi essere riaperta a breve dal Comune di Napoli con una ordinanza apposita; sarà però necessario ottenere prima il via libera della Procura della Repubblica, che dovrà esprimersi sul ripristino della sicurezza e sulla rimozione dei pericoli.

Dopo i lavori della nuova pavimentazione, effettuati dal Comune nel tunnel, l'Anas ha provveduto inoltre al riposizionamento dei new jersey e oggi sono state completate le relative operazioni di pulizia e sono state rimosse le strutture utilizzate per il cantiere durante l'esecuzione dei lavori. L'Anas aveva avviato i lavori ad agosto, con termine fissato entro i 120 giorni; il completamento arriva, si specifica in una nota, "in piena aderenza col cronoprogramma".

La galleria che collega via Acton a via Arcoleo, lunga 625 metri, era stata chiusa nel settembre 2020 in seguito a crolli e infiltrazioni, con evidenti ripercussioni sul traffico (e la conseguente riapertura di parte del Lungomare ai veicoli). Nelle ultime settimane è stato demolito il rivestimento dei piedritti per l'intera lunghezza della galleria, sostituito con pannelli in lamierino d'acciaio per un'altezza di 5 metri, e sono stati fissati pannelli in calcestruzzo di rivestimento; una rete di protezione con cavi d'acciaio è stata integrata nei pannelli del rivestimento architettonico; è stato rifatto il sistema di raccolta acque di percolazione, realizzando un sistema di canalizzazione facilmente ispezionabile e manutenibile.