La nuova Galleria Vittoria rinforzata con la volta di acciaio, manca poco per finirla La messa in sicurezza della Galleria Vittoria quasi finita. Consegna prevista il 30 novembre, ma bisognerà aspettare l’ok della Procura per riaprire alle auto.

A cura di Pierluigi Frattasi

"Si vede la luce in fondo al tunnel…della Vittoria. I lavori avanzano. Grazie al grande impegno di Anas, Direzione Lavori, Dirigenza del Comune. I tempi: semplicemente il prima possibile, in sicurezza e solo con il parere positivo della Procura". Lo scrive Edoardo Cosenza, assessore alle Opere Pubbliche del Comune di Napoli, sul suo profilo social. A corredo, Cosenza, che è anche presidente dell'Ordine degli Ingegneri in carica, pubblica anche una foto molto eloquente che dà l'idea di come sarà la Galleria della Vittoria tra un paio di settimane, quando si prevede il completamento dell'intervento di messa in sicurezza condotto in questi mesi dall'Anas. Eliminate le infiltrazioni d'acqua e rimossi i pannelli pericolanti dalla volta, gli operai hanno installato un'armatura di acciaio inox sulle pareti che mettere al riparo da qualsiasi rischio di distacco o caduta per i prossimi anni.

I lavori sono ormai in dirittura d'arrivo e l'Anas ha confermato la consegna del cantiere al Comune per il prossimo 30 novembre. Per vedere la Galleria della Vittoria riaperta alle auto, però, potrebbe volerci ancora del tempo. Come precisato da Consenza, infatti, solo la Procura della Repubblica potrà dare l'ok definitivo alla riapertura, visto che la magistratura ha posto sotto sequestro la Galleria dopo il crollo del pannello avvenuto a settembre 2020. Ma qual è ad oggi lo stato dell'arte sulla messa in sicurezza del tunnel di 600 metri che collega via Acton a via Arcoleo?

"Le lavorazioni in corso – spiega Anas – procedono tutte secondo programma ed hanno preso il via anche le attività di montaggio delle cornici metalliche in corrispondenza dei fari della volta. Avanzano anche le attività di installazione dei pannelli di rivestimento in acciaio inox. Procedono, contestualmente, anche le attività di montaggio delle carpenterie metalliche e nel dettaglio, in direzione via Acton restano da concludere soltanto gli ultimi 100 metri dell’attività complessiva, mentre in direzione via Arcoleo le lavorazioni procedono con il montaggio delle centine, oltre che con il completamento dei rivestimenti. Per quanto attiene alla parte impiantistica, infine, si lavora su entrambi i lati della galleria per la posa in opera dei cavi di alimentazione per i segnapassi, con un avanzamento di circa il 70%".