Galleria Vittoria chiusa, Manfredi accelera: si rivedono gli operai al lavoro Il sindaco Gaetano Manfredi accelera sulla riapertura della Galleria Vittoria. Mercoledì sarà sul posto per verificare l’avanzamento dei lavori, che Anas conferma a Fanpage.it fissato per il 30 novembre. Per la riapertura al pubblico, però, bisognerà aspettare l’ok della Procura. Cantiere ridotto in via Arcoleo per riasfaltare via Morelli e via Gaetani.

A cura di Pierluigi Frattasi

Il sindaco Gaetano Manfredi accelera sulla riapertura della Galleria Vittoria. Mercoledì sarà sul posto accompagnato dall'assessore alle Opere Pubbliche, Edoardo Cosenza, e dal direttore dell'Anas. Intanto, oggi è stato ridotto temporaneamente il cantiere della Galleria Vittoria che dà su via Arcoleo: si devono finire i lavori in via Morelli e via Vannella Gaetani iniziati negli scorsi mesi. Stamattina operai sia dell'Anas che del Comune di Napoli in azione per sgomberare le aree all'ingresso della Galleria. Cosa bisogna fare? In pratica, la fresatura della striscia d'asfalto compresa tra i binari del tram. I lavori prevedono anche la chiusura al traffico di via Vannella Gaetani per una sola notte e la riduzione della carreggiata su via Morelli che resterà comunque aperta alla circolazione. Si tratta di un intervento necessario per completare i lavori in via Arcoleo. Contemporaneamente è stata sospesa la fermata bus Anm di via Morelli al civico 21 con deviazione di alcune linee bus.

Manfredi e Cosenza, blitz mercoledì sul cantiere

Mercoledì, 27 ottobre 2021, alle ore 11, è previsto un sopralluogo in Galleria Vittoria del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e dell'assessore ai Lavori Pubblici, Edoardo Cosenza, affiancati dal direttore regionale dell'Anas. L'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade si sta occupando, per conto del Comune, dei lavori di messa in sicurezza della Galleria, i quali, secondo il cronoprogramma della società confermato a Fanpage.it, saranno ultimati il 30 novembre prossimo.

Per riaprire serve l'ok della Procura

Tuttavia la Galleria potrebbe non riaprire per quella data. Bisognerà infatti aspettare anche il via libera della Procura di Napoli. “Bisogna coordinarsi con la Procura per la riapertura della Galleria della Vittoria – spiega l'assessore Edoardo Cosenza, intervenuto a Radio Marte – Una volta finita la parte tecnica, ci vorrà l'ok dei tecnici della Procura per il dissequestro. Un tempo che non governiamo noi. Bisognerà coordinare la parte tecnica con quella della Procura della Repubblica che deve dare l'ok finale sulla base di controlli. Sono sicuro che i lavori finiranno nei tempi previsti. Poi ci verrà un coordinamento istituzionale con la Procura della Repubblica”.