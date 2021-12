La Galleria Vittoria è pronta ma non riapre. Motivo? Rubato un chilometro e mezzo di cavi di rame dall’impianto di aerazione Il maxi furto di un chilometro e mezzo di rame nella Galleria Vittoria ne impedisce la riapertura dopo un anno di lavori. La Procura indaga sul furto.

La Galleria Vittoria di Napoli, fondamentale snodo dalla zona della "via Marittima" (via Acton) e l'area di Santa Lucia e via del Chiatamone, è pronta, ma non riaprirà per ora. Motivo? Un chilometro e mezzo di rame del sistema di aerazione è stato rubato nelle scorse settimane, rendendo impossibile la riapertura del tunnel dopo i lavori di ristrutturazione iniziati poco più di un anno fa. Sono in corso accertamenti da parte della Procura di Napoli a cui spetta l'ultima parola per la riapertura di una galleria che divide in due il capoluogo partenopeo.

Di recente l'Anas ha consegnato al Comune la documentazione relativa al completamento dell'esecuzione dei lavori. L'amministrazione comunale, a sua volta, ha chiesto il dissequestro all'ufficio inquirente partenopeo che però sta ancora conducendo l'indagine sulla sottrazione del rame.

Il rame è un metallo assolutamente ambito dai ladri che sia nelle stazioni che nei cantieri organizzano spedizioni degne di "Ocean's Eleven" per sottrarre quintali di cavi che trovano facile mercato. Il costo del rame, noto dalla notte dei tempi per le sue proprietà conduttrici di calore, oscilla tra 1 euro al chilo per quello più scadente a ben 8 euro al kg per il rame vergine.

L’intervento di manutenzione straordinaria è stato avviato lo scorso 2 agosto; a seguito dell’ultimazione dei lavori di nuova pavimentazione da parte del Comune all’interno della galleria Anas aveva annunciato che avrebbe provveduto al completamento del riposizionamento dei new jersey ed alla loro pulizia. In capo al Comune, invece, il rifacimento della nuova segnaletica orizzontale e la riapertura al traffico della galleria, a seguito della necessaria attestazione da parte della Procura della Repubblica in merito al ripristino della sicurezza ed alla rimozione dei pericoli.

Nella sua nota di qualche giorno fa, l'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (Anas) spiegava in cosa erano consistiti i lavori: