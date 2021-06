Via libera ai lavori per riaprire la Galleria della Vittoria da parte del Comune di Napoli. Approvato il progetto esecutivo, ok ai lavori per 2 milioni di euro. Sarà rimossa la prima copertura interna di marmo, sostituita con pannelli d'acciaio. In serata, su proposta dell’Assessore al Patrimonio, ai lavori pubblici e ai giovani, Alessandra Clemente, la giunta De Magistris ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria finalizzata alla rifunzionalizzazione della Galleria Vittoria.

Via il marmo, arriva l'acciaio

Il progetto prevede i lavori necessari alla messa in sicurezza e miglioramento dell’infrastruttura per la riapertura al traffico della galleria. In particolare, il progetto esecutivo prevede, tra le altre azioni:

il fissaggio dei pannelli di rivestimento alle costolature;

la realizzazione di un reticolo di cavi in acciaio armonico e reti di protezione;

la demolizione del primo rivestimento in marmo per tutta la lunghezza della galleria;

la demolizione del primo livello di pannelli per tutta la lunghezza della galleria;

l’installazione di pannelli in lamiera di acciaio ai lati della galleria.

Il Comune: "Intervento necessario dopo 60 anni"

Per il Comune di Napoli si tratta di "un complesso di interventi resi necessari a 60 anni dalla realizzazione di questa importantissima infrastruttura che necessita di un investimento di 2 milioni di euro". Un intervento, quindi, molto più sostanzioso rispetto a quello inizialmente previsto di 600mila euro, secondo la delibera approvata dal Comune lo scorso dicembre. Dopo la messa in sicurezza e la riapertura della Galleria potranno partire i lavori per la pedonalizzazione permanente del Lungomare di via Partenope.