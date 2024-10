G7 Difesa a Napoli, manifestanti bloccano la rampa di accesso all’autostrada e il Porto

video suggerito

A cura di Valerio Papadia

Oggi, venerdì 18 ottobre, a Napoli c'è in programma il G7 della Difesa. Annunciate già nei giorni scorsi, le manifestazioni in protesta, soprattutto per le guerre e la situazione in Palestina, non si sono fatte attendere e sono partite già alle prime ore di questa mattina: alcuni manifestanti, infatti, hanno bloccato la rampa di accesso all'autostrada, nella zona orientale di Napoli. Alla testa del corteo campeggia uno striscione con la scritta: "La vostra difesa = Guerra. La vostra sicurezza = Morti sul lavoro".

I manifestanti, poi, si sono mossi in corteo, diretti verso il Porto di Napoli, dove hanno bloccato il Varco Bausan. Sul posto è arrivata anche la Polizia di Stato.

"Dopo aver bloccato questa mattina il Porto di Salerno, blocchiamo anche Napoli, in occasione della giornata di sciopero nazionale contro il Ddl 1660 Sicurezza, contro le politiche del Governo Meloni e contro questi venti di guerra che soffiano in maniera sempre più drammatica" ha detto a Fanpage.it Giuseppe d'Alesio di Si Cobas Napoli. "Siamo qui anche per manifestare la nostra rabbia per l'ennesima morte sul lavoro".

Il blocco della rampa di accesso all'autostrada ha contribuito, unitamente al maltempo che da questa mattina si è abbattuto su Napoli e al piano traffico previsto proprio per il G7 Difesa, che ha interdetto alcune strade della città alla circolazione, ha provocato non pochi disagi al traffico.