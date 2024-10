video suggerito

Napoli blindata per il G7 Difesa 18-20 ottobre, Questura fa chiudere le strade per il corteo: piano traffico In occasione del G7 Difesa a Napoli, la Questura ha chiesto al Comune misure straordinarie per l'ordine e la sicurezza. Il piano traffico.

A cura di Pierluigi Frattasi

Napoli blindata per il G7 dei ministri della Difesa che si terrà al Palazzo Reale di piazza del Plebiscito da venerdì 18 a domenica 20 ottobre 2024. In occasione dell'evento è stata organizzata una contro-manifestazione per dire no alla guerra. Su richiesta della Questura, il Comune di Napoli ha previsto un apposito piano traffico, che dispone la chiusura di numerose strade e altri divieti che interesseranno sia il centro storico che il Lungomare. La manifestazione dovrà fermarsi a piazza Borsa, senza proseguire fino a piazza del Plebiscito.

L'evento rientra nell’ambito della Presidenza Italiana del G7. Nelle giornate dal 18 al 20 ottobre 2024 la città di Napoli ospiterà la riunione dei Ministri della Difesa dei paesi del G7. La Questura di Napoli in relazione alla contromanifestazione prevista per il giorno 19 ottobre 2024 ha chiesto, per imprescindibili motivi di ordine e sicurezza pubblica, l’adozione dei provvedimenti specifici, che interesseranno piazza Bovio, via Depretis, via Guglielmo Sanfelice e via Marchese Campodisola.

G7 Difesa Napoli, il piano traffico del Comune

Il Comune di Napoli ha disposto con ordinanza l'istituzione di un particolare dispositivo temporaneo di circolazione per i giorni 18, 19 e 20 ottobre 2024 in occasione del vertice dei Ministri della Difesa dei Paesi del G7:

Istituire:

1. dalle ore 00:01 del 18/10/2024 alle ore 14:00 del 20/10/2024 e, comunque, fino a cessate esigenze, il divieto di fermata e di sosta con rimozione forzata, con la sola eccezione per gli stalli di sosta riservati ai diversamente abili autorizzati nominativamente in:

a) via San Carlo;

b) piazza Trieste e Trento;

c) via Chiaia, dall’intersezione con piazza Trieste e Trento all’intersezione con piazza Carolina;

d) piazza Carolina;

e) piazza del Plebiscito;

f) nelle carreggiate di piazza del Plebiscito antistanti l’edificio della Prefettura e l'edificio del Comiliter (palazzo Salerno);

h) rampe Paggeria;

i) via Cesario Console;

l) via Megaride;

m) via Santa Lucia, dall’intersezione con via Cesario Console all’intersezione con via Cuma e dall’intersezione con via Partenope all’intersezione con via Palepoli;

n) via Partenope, dall’intersezione con via Dumas Padre alla confluenza con via Nazario Sauro;

o) via Chiatamone dall’intersezione con via Santa Lucia all’intersezione con via Alessandro Dumas Padre;

p) via Lucilio;

q) via Nazario Sauro dalla confluenza con via Partenope fino all’intersezione con via Lucilio;

r) via Alessandro Dumas Padre

2. dalle ore 07:00 del 18/10/2024 alle ore 14:00 del 20/10/2024 e, comunque, fino a cessate esigenze:

a) il divieto di transito veicolare, fatta eccezione per le Forze di Polizia, le FF.AA., i veicoli per le emergenze ed il soccorso e gli autorizzati impegnati nell’organizzazione dell’evento, in:

a.1) piazza del Plebiscito, nelle carreggiate antistanti l’edificio della Prefettura e l'edificio del Comiliter (palazzo Salerno);

a.2) via Cesario Console, da piazza del Plebiscito all’intersezione con via Generale Orsini;

a.3) via Santa Lucia dall’intersezione con via Cesario Console all’intersezione con via Megaride;

a.4) in via Santa Lucia dall’intersezione con via Chiatamone all’intersezione con via Partenope;

a.5) via Partenope dall’intersezione con via Alessandro Dumas Padre alla confluenza con via Nazario Sauro;

b) il divieto di transito veicolare, fatta eccezione per le Forze di Polizia, le FF.AA., i veicoli per le emergenze ed il soccorso, gli autorizzati impegnati nell’organizzazione dell’evento, i veicoli dei residenti e i veicoli muniti di contrassegno “H” con invalido a bordo, che potranno circolare a senso unico alternato in:

b.1) piazzetta Salazar;

b.2) in via Solitaria;

b.3) rampe Paggeria;

c) il divieto di transito veicolare, fatta eccezione per le Forze di Polizia, le FF.AA., i veicoli per le emrgenze ed il soccorso, gli autorizzati impegnati nell’organizzazione dell’evento, i veicoli dei residenti, i veicoli muniti di contrassegno invalidi con invalido a bordo, i veicoli diretti ai garage autorizzati ed i veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea (taxi) in:

c.1) via San Carlo;

c.2) piazza Trieste e Trento;

d) il divieto di transito veicolare, fatta eccezione per le Forze di Polizia, le FF.AA., i veicoli per le emergenze ed il soccorso, gli autorizzati impegnati nell’organizzazione dell’evento, i veicoli dei residenti, i veicoli muniti di contrassegno invalidi con invalido a bordo, i veicoli diretti ai garage autorizzati in:

d.1) via San Nicola da Tolentino, dall’intersezione con corso Vittorio Emanuele;

d.2) rampe Brancaccio dall’intersezione con via Vito Fornari;

e) il senso unico di circolazione in:

e.1) piazza Carolina dalla confluenza con via Giovanni Serra a quella con via Chiaia;

e.2) via Chiaia dalla confluenza con piazza Carolina a quella con piazza Trieste e Trento;

f) la sospensione del parcheggio riservata i veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea (taxi) in:

f.1) via Santa Lucia, nel tratto compreso tra via Chiatamone e via Partenope;

f.2) via Alessandro Dumas Padre;

f.3) piazza Carolina;

f.4) via San Carlo;

g) la sospensione dell’area riservata alla fermata dei veicoli adibiti al trasporto pubblico in servizio di linea urbana in:

g.1) via Cesario Console;

g.2) via San Carlo;

h) la sospensione in via Alessandro Dumas Padre del senso unico di circolazione e conseguenziale istituzione del doppio senso di circolazione;

3. dalle ore 00:01 del 19/10/2024 alle ore 14:00 del 20/10/2024 e, comunque, fino a cessate esigenze, il divieto di fermata e di sosta con rimozione forzata, con la sola eccezione per gli stalli di sosta riservati ai diversamente abili autorizzati nominativamente in:

a) via Ammiraglio Ferdinando Acton dall’intersezione con via Riccardo Filangieri di Candida Gonzaga all’ingresso della galleria Vittoria;

b) via Riccardo Filangieri di Candida Gonzaga;

4. dal giorno 18/10/2024 al giorno 20/10/2024:

a) la sospensione dell’attività di carico e scarico merci in:

a.1) via San Carlo;

a.2) piazza Trieste e Trento;

a.3) via Partenope dall’intersezione con via Alessandro Dumas Padre alla confluenza con via Nazario Sauro;

a.4) via Chiatamone dall’intersezione con via Santa Lucia all’intersezione con via Alessandro Dumas Padre;

a.5) via Santa Lucia dall’intersezione con via Partenope all’intersezione con via Chiatamone;

b) consentire l’attività di carico e scarico merci esclusivamente dalle ore 04:00 alle ore 06:00 in:

b.1) via San Carlo;

b.2) piazza Trieste e Trento;

c) consentire l’attività di carico e scarico merci esclusivamente dalle ore 04:00 alle ore 07:00 in:

c.1) via Partenope dall’intersezione con via Alessandro Dumas Padre alla confluenza con via Nazario Sauro;

c.2) via Chiatamone dall’intersezione con via Santa Lucia all’intersezione con via Alessandro Dumas Padre;

c.3) via Santa Lucia dall’intersezione con via Partenope all’intersezione con via Chiatamone.

Con un'altra ordinanza si è disposto di istituire, dalle ore 00:01 del 19/10/2024 fino a cessate esigenze, il divieto di fermata e di sosta con rimozione forzata in:

a) piazza Bovio, intera superficie, compreso interviale lato via Cardinale Guglielmo Sanfelice/via Agostino Depretis;

b) via Agostino Depretis, dalla confluenza con piazza Bovio al civ. 25, ambo i lati;

c) via Guglielmo Sanfelice, dalla confluenza con piazza Bovio ai gradini Guglielmo Sanfelice, ambo i lati;

d) via Marchese Campodisola, ambo i lati